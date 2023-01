Campeonato Goiano 2023 terá transmissão de graça; veja onde assistir

Vai começar o Campeonato Goiano 2023, o estadual de futebol de Goiás. Doze equipes disputam o tão desejado troféu de melhor equipe do estado ao fim da temporada. A primeira fase começa na quarta-feira, 11 de janeiro, com três partidas em horários alternados. Saiba como assistir ao Campeonato Goiano e todos os detalhes do torneio.

Onde assistir o Campeonato Goiano 2023

O Campeonato Goiano será transmitido na TV Brasil Central, FGF TV e o DAZN.

O canal está disponível na TV aberta por todo o estado. A emissora opera no canal 13, gerida pela Agência Brasil Central e filiada ao canal Cultura. A última vez que o canal exibiu o torneio foi em 2005.

Outra maneira de assistir aos jogos do Goiano vai ser no DAZN, plataforma de streaming disponível somente para quem é assinante tanto no site (www.dazn.com) como no aplicativo para celular. A mensalidade é de R$ 19,90.

Também dá para assistir através da FGF TV, canal oficial da Federação Goiana de Futebol no Youtube. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar para assistir.

Jogos da primeira rodada

O Campeonato Goiano tem início com a primeira rodada na quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, com três partidas na primeira fase.

Doze equipes disputam a primeira fase em pontos corridos. Serão 11 rodadas em turno único, onde cada vitória garante ao elenco 3 pontos e apenas 1 em caso de empate para ambos os elencos.

Participam da edição as equipes de Anápolis, Aparecidense, Atlético, CRAC, Goianésia, Goiás, Goiânia, Grêmio Anápolis, Inhumas, Iporá, Morrinhos e Vila Nova.

A transmissão, entretanto, depende da agenda das emissoras.

QUARTA-FEIRA, 11/01:

Inhumas x Anápolis - 15h30

Goianésia x CRAC - 19h30

Vila Nova x Goiânia - 19h30

QUINTA-FEIRA, 12/01:

Iporá x Morrinhos - 15h30

Grêmio Anápolis x Atlético GO - 19h30

Goiás x Aparecidense - 20h30

Como funciona o Goianão 2023?

O Campeonato Goiano 2023 tem quatro fases: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final. Ele é totalmente organizado pela Federação Goiana de Futebol.

Doze times jogam a primeira fase da competição. Serão onze rodadas em pontos corridos, onde cada triunfo conquistado é importante na classificação. Ao fim da última rodada, os oito melhores colocados avançam para a fase seguinte.

Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, os dois últimos serão rebaixados.

As quartas de final acontecem com os oito classificados em jogos de ida e volta, ou seja, cada elenco tem a oportunidade de jogar em casa ao menos uma vez. A fase segue o seguinte chaveamento:

8º lugar x 1º lugar

7º lugar x 2º lugar

6º lugar x 3º lugar

5º lugar x 4º lugar

Os quatro vencedores das quartas avançam para a semifinal, onde disputam também por ida e volta. A final, sem data marcada até o momento, será disputada também em duas partidas.

