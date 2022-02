Jogo do Goiás x Jataiense hoje: onde assistir ao vivo e horário – 03/02

Pela terceira rodada do grupo A no Campeonato Goiano, as equipes de Goiás e Jataiense se enfrentam nesta quinta-feira, 03/02, com a bola rolando a partir das 19h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio da Serrinha. O jogo do Goiás hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Goiás hoje

O Eleven Sports, serviço de streaming disponível apenas de maneira online, vai transmitir ao vivo o jogo desta quinta-feira, com cobertura completa para todo o país.

O serviço vai passar através do site e aplicativo, disponível pelo site (www.elevensports.com) ou aplicativo de maneira gratuita para baixar no Android e iOS.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports pelo aplicativo ou site

Pelo grupo A, o time do Goiás aparece em último lugar com apenas um ponto conquistado. Isso porque o time apenas empatou em uma partida, enquanto foi derrotado na outra que disputou pelo Campeonato Goiano. Agora, pela terceira rodada, tem a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o time do Jataiense está uma posição acima somente, em 5º com dois pontos, já que empatou os dois confrontos que jogou na temporada do Goiano. Dessa maneira, o elenco visitante promete buscar de todas os modos possíveis o resultado em seu favor para se afastar da degola.

Escalações de Goiás x Jataiense

Escalação de Goiás: Tadeu; Maguinho, Iago Mendonça, Reynaldo, Caio Vinícius; Hugo, Vinícius, Fellipe Bastos; Nicolas, Diego, Albano

Escalação de Jataiense: Rodrigo; Bartell, Clemente, Campestrini, Marlon; PH, Ikson, Saldanha; Maicon, Gean, Guth

Leia também:

Sylvinho é demitido do Corinthians após derrota em clássico