Jogo do Hercílio Luz x Chapecoense hoje: onde assistir e horário – 26/02

O Hercílio Luz recebe a Chapecoense neste sábado, 26/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Catarinense no Estádio Anibal Torres Costa, em Tubarão. Onde assistir o jogo da Chapecoense hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo da Chapecoense hoje

A partida entre Hercílio Luz e Chapecoense passará no pay-per-view TV NSports, a partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma por streaming pode ser encontrado pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Data: 26/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Augusto Silveira

Local: Estádio Anibal Torres Costa, em Tubarão

Transmissão: TV NSports

Como estão as equipes na temporada?

O time do Hercílio Luz aparece em terceiro lugar no Campeonato Catarinense depois de empatar com o Marcílio Dias no último fim de semana. Com 18 pontos, o elenco contabiliza cinco triunfos, três empates e uma derrota na competição até o momento, buscando mais uma vitória para buscar a liderança.

Enquanto isso, a Chapecoense se mantém em quarta posição com 16 pontos, ou seja, pode terminar o fim de semana em terceiro lugar se garantir a vitória hoje e, consequentemente, os seus rivais tropeçaram na rodada. Por fim, na temporada, a Chape venceu cinco jogos, empatou um e perdeu três.

Escalação de Hercílio Luz x Chapecoense

Hercílio Luz: Matheus Aurélio; Cleiton, Rafael Lima, Kadu, Paulinho; Dener, Jean, Vitinho; Luan Ferreira, Dentinho, Tito

Chapecoense: João Paulo; Ryan, Vitor Becker, Reginaldo, Guilherme Guedes; Marcelo Santos, Marcelo Freitas, Tiago Real; Fernando, Caio Rangel, Perotti

Confira o último jogo do Hercílio Luz x Chapecoense.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.