Confira onde assistir ao jogo do Inter hoje. Foto: Reprodução Ricardo Duarte / Internacional

O jogo do Inter será no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Jogo do Inter hoje x Ypiranga: qual canal assistir ao vivo e horário - 02/02/23

Jogo do Inter hoje x Ypiranga: qual canal assistir ao vivo e horário – 02/02/23

Dando continuidade na busca pela liderança do Campeonato Gaúcho, o Internacional recebe o Ypiranga nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, na quarta rodada. O jogo do Inter hoje vai ser às 16h30 (Horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Como assistir o jogo do Inter hoje?

O jogo de hoje tem transmissão da Globo (RS), SporTV, Premiere e GloboPlay ao vivo.

A Rede Globo adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho 2023, por isso, vai transmitir a maior parte dos jogos do torneio de futebol estadual. A Globo exibe os jogos dos grandes na TV aberta e os outros embates serão transmitidos no SporTV e Premiere.

Mas para quem prefere assistir online tem a opção de acompanhar pela plataforma GloboPlay.

O GloboPlay é a plataforma oficial da Rede Globo no streaming, dona dos direitos de transmissão e distribuição digital do evento. Ele fornecerá transmissões ao vivo e destaques do torneio.

Acesse o site globoplay.com em seu navegador, torne-se assinante e obtenha a programação completa no seu aplicativo para dispositivos móveis ou no computador.

Perguntas frequentes sobre assistir futebol no GloboPlay - Internacional x Ypiranga

Onde posso assistir TV Globo online?

O telespectador pode acessar os programas da TV Globo de qualquer lugar no GloboPlay, pois os programas estão disponíveis no site e no aplicativo de graça. Basta se inscrever com email e senha e escolher a opção "Agora na TV" para ver a Globo ao vivo e de graça.

Quem tem Globoplay pode assistir SporTV?

Sim, a plataforma retransmite as imagens do canal SporTV para os assinantes.

Qual plano do Globoplay tem Premiere?

Os planos que oferecem o Premiere são de R$ 69,90 ao mês ou 12x de R$ 39,90 ou o GloboPlay+ canais ao vivo e o Premiere por R$ 89,90 ao mês.

Qual a provável escalação do jogo de futebol?

Provável escalação do jogo do Inter hoje: Keiller; Mário Fernandes, Rodrigo Moledo, Vitão, Renê; Matheus Dias, De Pena, Maurício; Alan Patrick, Pedro Henrique e Wanderson.

Provável escalação do jogo do Ypiranga hoje: Caíque; Gedeílson, Windson, Islan, Patrick; Lorran, Ralph, Matheuzinho, João Pedro; William Barbio e Bruno Baio.

O árbitro do jogo do Inter hoje vai ser Lucas Guimaraes Rechatiko Horn nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho contra o Ypiranga.

Os assistentes vão ser Otavio Legramanti e Claiton Timm, enquanto o quarto árbitro vai ser Marcelo Oswald Bitelbron.

A Federação Gaúcha de Futebol escalou para o jogo Elio Nepomuceno de Andrade Junior para ser técnico de arbitragem no embate.

LEIA: Guia completo de onde assistir o Mundial de Clubes 2023

Próximo jogo do Inter no Gaúcho 2023

QUINTA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2023

Novo Hamburgo x Internacional

Data: Domingo, 05/02 às 20h30 (Horário de Brasília)

Estádio do Vale

SEXTA RODADA DO GAÚCHO 2023

Internacional x Caxias

Data: Quarta-feira, 08/02 às 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Beira-Rio

SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2023

Brasil de Peloas x Internacional

Data: Sábado, 11/02 às 20h30 (Horário de Brasília)

Estádio Bento Freitas

OITAVA RODADA DO GAÚCHO 2023

Internacional x São José

Data: Quinta-feira, 16/02 àS 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio Beira-Rio

NONA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2023

Aimoré x Internacional

Data: Sábado, 25/02 às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Cristo Rei

DÉCIMA RODADA DO GAÚCHO 2023

Grêmio x Internacional

Data: Sábado, 04/03 às 19h30 (Horário de Brasília)

Arena do Grêmio

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO

Internacional x Esportivo

Data: Sábado, 11/03 às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Beira-Rio

📝 Jogadores relacionados para a partida contra o Ypiranga. #VamoInter pic.twitter.com/VO1HbvYXgD — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 1, 2023



Você também vai gostar de ler:

Tom Brady e Gisele vão voltar? Atleta anuncia aposentadoria da NFL