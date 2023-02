Qual canal vai passar Volta Redonda x jogo do Fluminense hoje (02/02)

Nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, o Volta Redonda recebe o Fluminense pela sexta rodada do Campeonato Carioca na primeira fase, a Taça Guanabara. Com início às 21h10 (Horário de Brasília), o jogo do Fluminense vai ser no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Os canais BAND e BandSports e o site da BAND vão transmitir o jogo do Fluminense hoje.

O árbitro da partida vai ser Wagner do Nascimento Magalhães. Os assistentes serão Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca.

Como assistir o jogo do Fluminense hoje

A Bandeirantes adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Carioca na temporada. A emissora aproveitou a negociação com a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e comprou as imagens da competição para transmitir para todo o Brasil.

Ela é a única emissora dentro da TV aberta e em canais pagos que pode exibir ao vivo. Isso porque o BandSports, canal disponível em operadoras de TV por assinatura, também exibe os confrontos dos times grandes e os de cidades pequenas.

Mas além de assistir ao vivo na televisão, o torcedor carioca também tem a oportunidade de assistir tudo ao vivo pelo celular ou no computador através do site oficial da BAND. Basta acessar o site (www.band.uol.com.br), clicar em "Ao vivo" e escolher a opção do canal.

É de graça, o torcedor não paga nada ou sequer precisa de inscrição para isso.

Escalações de Volta Redonda x Fluminense:

Provável escalação do jogo do Volta Redonda hoje: Jefferson; Iury, Vinicius, Daniel Felipe, Ricardo Sena; Bruno Barra, Henrique, Luciano Naninho; Pedrinho, Luizinho e Lelê.

Provável escalação do jogo do Fluminense hoje: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Calegari; André, Martinelli, Yago Felipe, Ganso; Jhon Arias e Cano.

Qual a classificação do Campeonato Carioca?

O Campeonato Carioca reúne doze equipes na primeira fase, chamada também de Taça Guanabara. Em turno único e por pontos corridos, os quatro melhores da tabela vão para a semifinal do Carioca.

Enquanto isso, o 5º até o 8º colocado disputam a Taça Rio, enquanto o lanterna da classificação é rebaixado para a segunda divisão carioca.

1 Flamengo - 11 pontos

2 Volta Redonda - 10 pontos

3 Botafogo - 10 pontos

4 Fluminense - 10 pontos

5 Bangu - 9 pontos

6 Audax - 6 pontos

7 Nova Iguaçu - 6 pontos

8 Vasco - 5 pontos

9 Madureira - 5 pontos

10 Portuguesa - 4 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

