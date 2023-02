Chaveamento Mundial de Clubes 2023: equipes, data e onde assistir

A melhor seleção masculina de futebol de cada continente terá a chance de se sagrar campeã do Mundial de Clubes da FIFA em fevereiro de 2023.

Os campeões de cada uma das seis regiões continentais do esporte; Europa, América do Norte, América do Sul, Oceania, África e Ásia, além de uma equipe representando a nação anfitriã, competem em um torneio eliminatório no Marrocos.

A 19ª edição do campeonato ainda é chamada de Mundial de Clubes da FIFA 2022. Isso porque estava marcada para dezembro de 2022, mas foi adiada para 2023 devido a um confronto com a Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar.

O atual campeão é o Chelsea FC, da Inglaterra, após vencer o Palmeiras, do Brasil, por 2 a 1, em fevereiro de 2022, em Abu Dhabi.

O Marrocos foi o escolhido para receber o Mundial de Clubes da FIFA em 2023. Com o sucesso da seleção marroquina na Copa do Mundo do Catar, a entidade optou por trazer uma das maiores competições do futebol para o país. Marrocos está localizado no continente da África e é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo.

As cidades de Rabat e Tanger foram escolhidas para sediarem os jogos nos estádios Príncipe Moulay Abdellah e Ibn Batouta.

O que é o Mundial de Clubes da FIFA?

O Mundial de Clubes é uma competição de futebol organizada pela FIFA e disputada entre clubes dos seis continentes. Jogam os seis atuais campeões continentais da América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania e América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF), além da vaga reservada para o representante do país-sede.

A entidade assumiu o comando do Mundial em 2000, mas a competição era disputada antes mesmo da FIFA tomar o controle, chamada como Copa Intercontinental, onde apenas o campeão sul-americano e europeu jogavam, e depois a Copa Toyota, disputado em partida única no mesmo modelo.

Em 2000, a FIFA atualizou a competição para receber equipes de todo o mundo. Desde então, o modelo que é utilizado hoje foi criado com o seis vencedores dos continentes e o representante do país.

Quais equipes jogam em 2023?

Sete equipes jogam o Mundial de Clubes da FIFA. Seis representam um continente, enquanto o sétimo é convidado para representar o país sede, no caso o Marrocos. Os destaques da edição de 2023 são o Flamengo, vencedor da Libertadores, e o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões no ano passado.

Este ano, como o campeão marroquino Wydad Casablanca também venceu a Liga dos Campeões da África, ele fica com a vaga do país-sede. Com isso, o Al Ahly, vice-campeão da Liga dos Campeões da África, do Egito, é quem fica como o representante da África.

AMÉRICA DO SUL:

Flamengo (Brasil)

EUROPA:

Real Madrid (Espanha)

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE (Concacaf)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

ÁSIA:

Al Hilal (Arábia Saudita)

OCEANIA:

Auckland City (Nova Zelândia)

ÁFRICA:

Al Ahly (Egito)

PAÍS SEDE:

Wydad Casablanca (Marrocos)

Como vai funcionar o Mundial 2023?

Não será desta vez que o Mundial de Clubes vai mudar o seu formato de disputas. A FIFA confirmou que a edição do torneio terá apenas sete participantes, além do tradicional modelo de confrontos em campo e chaveamento.

Seis times representam os continentes (América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania e América do Norte, Central e Caribe), além do convidado por ser do país-sede.

A primeira fase é jogada pelo time da casa contra o da Oceania. O vencedor joga contra o elenco da Concacaf nas quartas de final, enquanto os campeões da África e Ásia jogam no outro lado da chave.

Na semifinal, os representantes da Europa e América do Sul vão enfrentar os vencedores das quartas de final, seguindo sempre o chaveamento do sorteio da FIFA. A partir daí, quem ganha vai para a final e quem perde disputa o terceiro lugar.

O novo Mundial de Clubes da FIFA deve ficar para 2024 ou 2025. Tudo vai depender do orçamento da entidade e o decorrer da temporada.

Qual o Chaveamento Mundial de Clubes 2023?

Confira o Chaveamento Mundial de Clubes 2023 desde a primeira fase até a semifinal:

PRIMEIRA FASE:

A primeira fase é um playoff entre o representante da Oceania, o Auckland, e o vice-campeão africano Al Ahly. Quem vencer vai brigar nas quartas de final.

Al Ahly x Auckland City

Data: Quarta-feira, 01/02

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

QUARTAS DE FINAL:

A segunda fase do Mundial de Clubes é denominada também como quartas de final. Ela reúne o campeão asiático Al Hilal, o representante do país-sede e o campeão da Concacaf. O vencedor do playoff vai enfrentar o Seattle Sounders para determinar quem serão os dois times que vão para as semifinais.

Seattle Sounders x Vencedor dos playoffs (Al Ahly/Auckland City)

Data: Sábado, 04/02

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no M

Wydad Casablanca x Al Hilal

Data: Sábado, 04/02

Horário: 11h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

SEMIFINAL:

Os campeões da América do Sul e Europa entram na competição nesta fase. Os vencedores das quartas de final vão jogar contra Flamengo e Real Madrid de acordo com o chaveamento indicado pelo sorteio da FIFA.

Flamengo x Vencedor das quartas (Al Hilal ou Wydad Casablanca)

Data: Terça-feira, 07/02

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

Real Madrid x Vencedor das quartas 1 (Seattle Sounders ou vencedor plaoyffs)

Data: Quarta-feira, 08/02

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

FINAL:

Os dois vencedores da semifinal terão a oportunidade de disputar o troféu do Mundial de Clubes da FIFA no sábado, 11 de fevereiro.

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

TERCEIRO LUGAR:

Os dois perdedores da semifinal disputam o terceiro lugar. Não tem prêmio.

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Data: Sábado, 11/02

Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

Quem o Flamengo vai enfrentar no Mundial de Clubes?

O Flamengo vai jogar contra o Al Hilal ou Wydad Casablanca. O time carioca estreia na terça-feira, 7 de fevereiro, na semifinal do Mundial de Clubes às 16h, horário de Brasília.

Como manda o regulamento, o representante da América do Sul e Europa tem o privilégio de jogar a partir da semifinal.

Na edição de 2023, Flamengo e Real Madrid esperam o resultado das quartas de final para saber quem vão enfrentar na semifinal. Daí, se vencerem os seus jogos, vão para a final.

O Flamengo disputa o Mundial de Clubes em 2023 por ser campeão da Libertadores. O elenco carioca venceu o Athletico Paranaense na final por 1 a 0, com gol de Gabigol.

O Flamengo tem mundial?

O Flamengo tem apenas um título do Mundial de Clubes, conquistado em 1981. O time disputou a competição no Estádio Nacional de Tóquio, em Tóquio, no Japão, contra o Liverpool. Com a participação de Zico, o time ganhou de 3 a 0. Naquela época, a competição era chamada de Copa Toyota.

O clube foi campeão da Libertadores naquele ano ao ganhar do Cobreloa na final. Enquanto isso, o clube inglês ganhou do Real Madrid na decisão da Champions League.

Em 13 de dezembro de 1981, partida única, o Rubro-Negrou conquistou a sua taça no Mundial de Clubes para entrar na lista de campeões. Em Tóquio, no Estádio Nacional, as equipes entraram em campo. Nunes marcou duas vezes e Adílio fechou a conta em 3 a 0 em favor dos brasileiros.

🎵 Lembrar você, sou campeão mundial! 🎵❤️🖤 Há exatos 40 anos (1981), o Mengão vencia o Liverpool por 3 a 0, em Tóquio, com uma atuação espetacular e conquistava o Mundial Interclubes. Nunes, duas vezes, e Adílio marcaram os gols rubro-negros. pic.twitter.com/6DdlB0afvk — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2021

Todos os campeões do Mundial de Clubes da Fifa ano a ano

Antes de se tornar Mundial de Clubes da FIFA, o torneio foi chamado como Copa Intercontinental e até Copa Toyota.

Entre 1960 e 1979, a Intercontinental reunia apenas europeus e sul-americanos. Mais tarde, em 1980 até 2004, a competição com o nome da montadora japonesa substituiu em novo formato. A partir daí, era apenas um jogo que determinava o melhor time da temporada no futebol.

Em 2000, a FIFA passou a tomar conta do Copa do Mundo de Clubes da FIFA, passando a receber times de outros continentes em um novo formato. Porém, a competição só aconteceu de fato em 2005.

O Real Madrid é o maior campeão com sete troféus. Milan e Bayern de Munique empatam com quatro. Entre os brasileiros o São Paulo é o maior vencedor com três.

Copa Intercontinental

1960 - Real Madrid

1961 - Peñarol

1962 - Santos

1963 - Santos

1964 - Inter de Milão

1965 - Inter de Milão

1966 - Peñarol

1967 - Racing

1968 - Estudiantes

1969 - Milan

1970 - Feyenoord

1971 - Nacional do Uruguai

1972 - Ajax

1973 - Independiente

1974 - Atlético de Madrid

1975 - TORNEIO NÃO ACONTECEU

1976 - Bayern de Munique

1977 - Boca Juniors

1978 - TORNEIO NÃO ACONTECEU

1979 - Olímpia

Copa Toyota

1980 - Nacional do Uruguai

1981 - Flamengo

1982 - Peñarol

1983 - Grêmio

1984 - Independiente

1985 - Juventus

1986 - River Plate

1987 - Porto

1988 - Nacional do Uruguai

1989 - Milan

1990 - Milan

1991 - Crvena Zvezda

1992 - São Paulo

1993 - São Paulo

1994 - Vélez Sarsfield

1995 - Ajax

1996 - Juventus

1997 - Borussia Dortmund

1998 - Real Madrid

1999 - Manchester United

2000 - Boca Juniors

2001 - Bayern de Munique

2002 - Real Madrid

2003 - Boca Juniors

2004 - Porto

Mundial de Clubes da FIFA

2005 - São Paulo

2006 - Internacional

2007 - Milan

2008 - Manchester United

2009 - Barcelona

2010 - Inter de Milão

2011 - Barcelona

2012 - Corinthians

2013 - Bayern de Munique

2014 - Real Madrid

2015 - Barcelona

2016 - Real Madrid

2017 - Real Madrid

2018 - Real Madrid

2019 - Liverpool

2020 - Bayern de Munique

Onde vai passar os jogos do torneio?

O Mundial de Clubes será transmitido nos canais Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+ e o CazéTV no Youtube e Twitch.

A Rede Globo comprou os direitos de transmissão do Mundial da FIFA. Isso significa que ela é a única no Brasil que tem a permissão para transmitir na TV aberta e nos canais fechados os jogos da competição.

Na TV aberta, entretanto, a Globo só vai passar os jogos do Flamengo e a final. Se o Rubro-Negro perder, aí a emissora vai transmitir a disputa pelo terceiro lugar. No SporTV, todos os embates do torneio da FIFA serão transmitidos ao vivo por todo o país.

O serviço de streaming GloboPlay, da Rede Globo, vai retransmitir os jogos aos assinantes. Já o canal do Casimiro no Youtube e Twitch será responsável por fazer a transmissão de todos os confrontos do Mundial de graça e ao vivo pela internet, assim como o FIFA +.

Em 2022, o CazéTV exibiu duelos da Copa do Mundo da FIFA no Catar.

