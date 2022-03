Jogo do Liverpool x Norwich hoje: onde vai passar e horário (02/03)

O Liverpool enfrenta o Norwich na tarde desta quarta-feira, 02/03, nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, a partir das 17h15 (Horário de Brasília), no Estádio Anfield . Mas onde vai passar o jogo do Liverpool hoje? Confira a seguir as informações.

Onde assistir jogo do Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Liverpool e Norwich hoje vai ser transmitido no streaming Star +, a partir das 17h15 (Horário de Brasília), para todo o Brasil em partida da Copa da Inglaterra.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Ficha técnica do jogo de hoje

Data: 02/03/2022

Horário: 17h15 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Estádio Anfield

Onde assistir jogo do Liverpool hoje: Star +

Veja como foi a última partida entre Liverpool x Norwich.

Escalação de Liverpool x Norwich

Liverpool: Kelleher; Tsimikas, Konaté, Gomez, Bradley; Jones, Milner, Ox-Chamberlain; Minamino, Origi, Diogo Jota

Norwich: Tim Krul; Kabak, Byram, Zimmerman, Glannoulis; Lees-Melou, Gilmour, Rupp; Dowell, Sargent, Tzolis

Por ser favorito no jogo de hoje, o técnico Klopp deve optar por jogadores reservas misturados com alguns titulares na escalação do jogo de hoje. No fim de semana, o elenco do Liverpool venceu o Chelsea nos pênaltis e consagrou-se campeão da Copa da Liga Inglesa, o primeiro título do ano.

Enquanto isso, o Norwich se mantém na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, na lanterna, com apenas 17 pontos, ou seja, tem quatro vitórias, cinco empates e dezessete derrotas na temporada, buscando escapar de qualquer maneira. No jogo de hoje, deve colocar titulares em campo.