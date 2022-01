Jogo do Mallorca x Barcelona hoje: onde assistir online e horário – 02/01

Pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Mallorca e Barcelona se enfrentam neste domingo, 02/01, a partir das 17h (horário de Brasília), no Iberostar Estádio. Saiba onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje na TV e online.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje: O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo neste domingo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Iberostar Estádio, cidade de Palma de Maiorca, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 15ª posição com 20 pontos, o Mallorca precisa do resultado positivo em seu favor hoje para continuar subindo na classificação do Campeonato Espanhol e, com isso, se afastar por completo da zona de rebaixamento. Ao todo, o elenco contabiliza quatro jogos vencidos, oito empates e seis derrotas na temporada.

Enquanto isso, o Barcelona conseguiu melhorar o seu desempenho em campo depois de um começo desastroso. Em 7º lugar com 28 pontos, o elenco da Catalunha tem sete vitórias, sete empates e quatro derrotas sob o comando de Xavi, ex-jogador do clube e ídolo da torcida.

Escalações de Mallorca x Barcelona:

Na extensa lista de desfalques do Mallorca estão Kubo, Sedlar, Jaume Costa, Galarreta, Raíllo, Sevilla e Hoppe.

Já o Barcelona não poderá contar com Coutinho, Braithwaite, Depay, Ansu Fati, Pedri, Sergi Roberto, Busquets, Dani Alves, Dembélé, Dest e Alba.

Mallorca: Manolo Reina; Gaya, Valjent, Brian Oliván, Pablo Maffeo; Iddrisu Baba, Ruíz de Mohammed; Abdón Prats, Dani Rodríguez, Lee; Ángel

Barcelona: Ter Stegen; Pique, Araújo, Eric García, Mingueza; De Jong, Puig, Iglesias; Akhomach, Demir, Jutgia

