Ano Novo dos famosos: como os jogadores passaram a virada de 2022

Cristiano Ronaldo, Neymar e Lewandowski postaram fotos da virada do ano para entrar 2022 com o pé direito

Para celebrar a virada ao novo ano, os principais astros do futebol comemoraram com amigos e familiares, tratando de compartilhar através das redes socais cliques com desejos de boas festas aos seguidores Então, veja como foi o Ano Novo de famosos jogadores como Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Haaland.

Famosos passam Ano Novo de 2022 com família e amigos

Enquanto uns preferem se divertir com amigos em festas extravagantes, como é o caso de Neymar, outros preferem ficar com a família, as esposas ou namoradas e filhos, exemplo de Cristiano Ronaldo.

O ”Neyvellion” promete ser mais animado do que nunca. Mesmo se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo, sem jogar desde novembro, Neymar fez questão de divulgar foto do seu look de Ano Novo, em que aparece de muletas e usando uma bota para recuperação.

O craque português escolheu a cor preta para passar a virada do ano até 2022. Em clique com a mulher Georgina Rodríguez e os quatro filhos, ele desejou aos seguidores um feliz ano novo. O casal espera mais dois filhos, gêmeos.

Éder Militão, astro do Real Madrid e ex-jogador do São Paulo, divulgou nas redes sociais uma foto em que aparece com a namorada Karoline Lima, com os dois vestindo branco. Na legenda, relembrou como o ano foi bom para os dois.

“2021 foi o ano das nossas vidas, e temos certeza que 2022 vai ser mais ainda! Vem 2022 e vem Cecília”. A influencer digital de 25 anos anunciou a gravidez de sua primeira filha com o atleta.

Robert Lewandowski, astro do Bayern de Munique, fez diferente este ano. Ele viajou com os filhos e a esposa, Anna Lewandowska, para Dubai com os amigos em busca de curtir a virada.

Outro craque do futebol alemão também ficou com os amigos. É o caso de Erling Haaland, a jóia norueguesa de apenas 21 anos.

O jogador do Borussia Dortmund compartilhou o clique nos stories do seu Instagram onde aparece com um amigo vestindo terno.

O astro da Juventus, Álvaro Morata, investiu em um belo terno enquanto a esposa Alice Campello, vestiu um conjunto preto para combinar com o marido.

No Brasil, o jogador Dudu, do Palmeiras, fez questão de compartilhar uma foto com os amigos em que aparece comemorando de maneira caseira o último dia de 2021. A localização indica a praia da Pipa, no Rio Grande do Norte.

Quando os jogadores voltam a jogar?

Na Europa, o calendário é completamente diferente do brasileiro. Lá, alguns dos principais campeonatos param por conta do forte inverno e também pelo final do ano. No entanto, outros como o Campeonato Inglês, Português e o Espanhol continuam até o início de janeiro.

A Premier League, o Campeonato Inglês, estará de volta amanhã, dia 1 de janeiro, com três confrontos. Já o Espanhol retorna no domingo com rodada normal, assim como o Português.

No Brasil, entretanto, a nova temporada de futebol começa em janeiro com os Estaduais.

Você também vai gostar de ler:

Festa do Neymar 2021: tudo o que sabemos sobre o Ano Novo do craque