Jogo do Milan x Juventus ao vivo: onde assistir e horário do Italiano (23/11)

Milan e Juventus se enfrentam a partir das 14h (de Brasília) em jogo válido pela 13ª rodada do campeonato italiano da Série A de 2024-25. A partida coloca o Milan, que atualmente ocupa a 7ª posição da classificação com 18 pontos, contra a Juventus, que está na 6ª colocação da classificação com 24 pontos.

Onde assistir Milan e Juventus

A partida entre Milan e Juventus nesse sábado, 23, será transmitida exclusivamente pela ESPN4 e Disney+, a partir das 14 horas.

O Milan conquistou até o momento 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas , marcou um total de 20 gols e sofreu 14. O jogador que mais marcou gols é Christian Pulisic com 5 gols. A Juventus conquistou 6 vitórias, 6 empates e 0 derrotas até o momento, marcou um total de 21 gols e sofreu 7. O jogador que marcou mais gols é Dusan Vlahovic com 6 gols.

Milan-Juventus é disputado no estádio Stadio Giuseppe Meazza, em Milão; o árbitro do Milan-Juventus é o Sr. Daniele Chiffi de Pádua . Paolo Silvio Mazzoleni estará no VAR . Na temporada 2024/25, a árbitra Daniele Chiffi arbitrou 4 partidas, marcando 1 pênalti; recebeu 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho.

Prováveis ​​escalações

Provável escalação do Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leão; Morata. Todos. Fonseca.

Provável escalação da Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Bem. Tudo.

