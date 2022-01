Jogo do Petrolina x Botafogo hoje: onde assistir a Copinha ao vivo (06/01)

Pela segunda rodada do grupo 14 na Copinha, as equipes de Petrolina x Botafogo entram em campo nesta quinta-feira, 06/01, a partir das 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho. Com transmissão do jogo do Botafogo hoje na Copinha, saiba onde assistir ao vivo na TV e online.

Onde assistir ao jogo do Botafogo hoje na Copinha 2022: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, cidade de Taubaté

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O Botafogo aparece em primeiro lugar no grupo 14 da Copinha após estrear com vitória diante do Aparecidense na última segunda-feira, na primeira rodada do torneio. Com grandes destaques, o elenco carioca promete seguir confiante até o fim para buscar o seu primeiro título.

Enquanto isso, o Petrolina precisa da vitória nesta quinta-feira urgentemente se quiser conquistar o seu caminho até a próxima fase da Copinha este ano. Isso porque, na rodada passada, o elenco foi derrotado e, por isso, tem que ganhar hoje para somar os três pontos e ficar vivo na disputa.

Escalações de Petrolina x Botafogo:

O confronto apresenta o Botafogo como o grande favorito até a vitória hoje, buscando o segundo triunfo em busca da classificação até a próxima fase.

Petrolina: Weverton; João Carlos, Marcelo Silva, Hebert Lucas, Laecio; Alan, Jany, Anderson de Souza, Lucianderson; Paulo, Eduardo

Botafogo: Lucas Barreto; Ewerton, Reydson, Wendell Lessa, Kawan; Jefinho, Maranhão, Liberato, Gabriel; Rai, Kauê

