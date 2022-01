Jogos do Flamengo na Copinha 2022: tabela da nova temporada

Quatro vezes campeão, o Flamengo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022 na próxima quarta-feira, 5 de janeiro, pela primeira rodada. O elenco rubro-negro integra o grupo 29 com Floresta, Forte Rio Bananal e Oeste, com a sede em Barueri. Saiba quais são os jogos do Flamengo na Copinha 2022 e onde assistir.

Jogos do Flamengo na copinha 2022

Para conquistar o quinto título na Copinha, primeiro o Flamengo precisa passar pelos três jogos da fase inicial na temporada. Pelo grupo 29, enfrenta o Floresta (Fortaleza), Forte Rio Bananal (Espírito Santo) e Oeste nos dias 5, 8 e 11 de janeiro, na Arena Barueri. Confira a tabela de jogos do Flamengo na Copinha de 2022.

Primeira rodada – Quarta-feira, 05/01 às 21h45 – Flamengo x Forte Rio Bananal – Arena Barueri, em Barueri

Segunda rodada – Sábado, 08/01 às 19h – Floresta x Flamengo – Arena Barueri, em Barueri

Terceira rodada – Terça-feira, 11/01 às 21h45 – Oeste x Flamengo – Arena Barueri, em Barueri

Segunda fase (SE FLAMENGO AVANÇAR)

1º Grupo 29 x 2º Grupo 30 (Ibrachina, Náutico, Serranense ou Inter de Limeira)

1º Grupo 30 (Ibrachina, Náutico, Serranense ou Inter de Limeira) x 2º Grupo 29

Para alcançar a fase eliminatória, tem que terminar em primeiro ou segundo lugar no grupo. Aí, o Flamengo deverá enfrentar Ibrachina, Náutico, Serranense ou Inter de Limeira, dependendo do resultado final. Pelo chaveamento, na terceira fase, encontra o vencedor da fase adiante para seguir até as oitavas de final.

É importante ressaltar que todos os jogos do Flamengo serão transmitidos pelo SporTV, canal disponível na televisão paga, além de opções gratuitas como o Paulistão Play e o Youtube do Paulistão.

Desempenho do Flamengo na Copinha em anos passados

Integrando o grupo 25, com a sede em Diadema, o Flamengo não teve a sorte que costuma ter em campo. Isso porque o elenco carioca foi desclassificado logo na primeira fase ao terminar em quarto lugar no grupo sem nenhum ponto marcado.

O time perdeu os três jogos que disputou contra Vitória da Conquista, Trem e Água Santa. Em 2019, no entanto, o sucesso veio ao ficar em segundo lugar com 6 pontos, atrás somente do Trindade, com a sede em Jaguariúna no grupo 15.

Porém, na segunda fase da competição, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Figueirense, mais uma vez caindo de maneira precoce.

Relembre como foi o jogo do Flamengo em 2019 na fase de grupos.

Inscritos do Flamengo na Copinha 2022

Campeão em 1990, 2011, 2016, 2018, o Flamengo busca o seu quinto título este ano na maior disputa de futebol de base no país. Para a temporada, foram convocados 30 garotos do Ninho do Urubu, sob o comando do técnico Fábio Matias. Este ano, o Rubro-Negro é um dos grandes favoritos na competição, mesmo depois de ter sido eliminado em 2020 de maneira precoce. Confira a lista completa de inscritos do Flamengo para 2022:

Goleiros: Bruno, Dyogo, Eduardo e Kauã.

Laterais: Breno, Marcos Paulo, Richard, Samuel e Wesley.

Zagueiros: Cleiton, Darlan, Diego Santos, João Victor, Kayque Soares e Otavio.

Volantes: Igor Jesus e Lucas André.

Meias: Kayke David, Matheus França, Pedrinho e Victor Hugo.

Atacantes: André, Camilo, Carlos Daniel, Cassiano, Mateusão, Pedro Arthur, Petterson, Ryan Luka, e Werton.

