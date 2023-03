Jogo do Porto x Chaves tem transmissão hoje? Como acompanhar a partida (4/3)

O Porto ainda não desistiu de lutar pela liderança do Campeonato Português. O elenco visita o Chaves neste sábado, pela vigésima terceira rodada da competição às 17h30 (horário de Brasília). O jogo do Porto acontece no Estádio Municipal de Chaves, na cidade de Chaves.

O objetivo dos anfitriões é retomar o caminho das vitórias. Já o Porto ocupa a vice-liderança com 51, com a diferença de onze pontos com o líder Benfica.

O jogo do Porto hoje não tem transmissão no Brasil nem pela TV ou no serviço de streaming. Na programação da ESPN, responsável pelos direitos de imagem do Campeonato Português, o embate entre Chaves e Porto não está disponível.

O mesmo acontece no Star Plus, serviço de streaming. A plataforma não vai disponibilizar a transmissão do jogo neste sábado.

A única maneira de acompanhar o jogo é através das redes sociais do Porto, como no Twitter, Instagram ou Facebook. No entanto, serão apenas os lances em tempo real do confronto contra o Chaves, além de fotografias neste sábado. Não tem vídeos ou transmissão ao vivo para assistir.

Quando é o jogo do Porto na Liga dos Campeões?

O jogo de volta nas oitavas de final da Liga dos Campeões entre Porto e Inter de Milão está marcado para terça-feira, 14 de março, no Estádio do Dragão, em Portugal. O embate vai começar às 17h (Horário de Brasília).

O time português precisa vencer com dois gols ou mais na diferença. Se vencer por um gol e o elenco italiano não marcar mais, a disputa vai para a prorrogação e depois pênalti.

No confronto de ida, a Inter venceu por 1 a 0, gol de Lukaku no segundo tempo. Otávio, do Porto, foi expulso no finalzinho do jogo.

