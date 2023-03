Treino da F1 hje é parte do circuito do Bahrein - Foto: PEXELS

O treino classificatório da primeira corrida na Fórmula 1 vai passar na TV aberta, no canal pago e no streaming em todo o Brasil neste sábado

4 formas de assistir ao treino de classificação da F1 no Grande Prêmio do Bahrein

O Circuito Internacional de Bahrein recebe neste sábado, 04 de março, o treino de classificação da F1 para formar o grid de largada na primeira prova do ano, o Grande Prêmio do Bahrein. Com início às 12h (Horário de Brasília), o piloto que fizer o melhor tempo será o pole position e vai largar em primeiro amanhã.

O treino de classificação na Fórmula 1 hoje vai passar na BAND, BandSports, site da BAND e na F1 TV.

Transmissão do treino de classificação da Fórmula 1

A transmissão da F1 de 2023 no Brasil está sob responsabilidade da Rede Bandeiras, seja na TV ou online.

Transmissão do treino de classificação F1 na TV aberta: a BAND vai transmitir o treino classificatório neste sábado para todo o Brasil ao vivo e de graça. Sérgio Maurício narra ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone.

Assistir treino na TV fechada: para quem está acostumado a assistir tudo na TV paga, BandSports vai exibir o treino neste sábado em todos os lugares do Brasil. O canal está disponível em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.

Acompanhar o treino classificatório hoje online: é possível assistir online pelo site da BAND (www.band.uol.com.br) e pelo serviço de streaming F1 TV, plataforma oficial da Fórmula 1, mas que só funciona com assinatura.

Veja o calendário da Fórmula 1 em 2023

O que é o treino classificatório da Fórmula 1?

O treino classificatório da Fórmula 1 tem como utilidade definir o grid de largada para a corrida de domingo na Fórmula 1. O treino acontece sempre aos sábados, com a presença de todos os pilotos na pista.

São três sessões: Q1, Q2 e Q3, onde os pilotos terão a chance de entrar no circuito e correrem quantas vezes quiserem, assim como as voltas necessárias para encontrar o melhor tempo. O piloto que obter a volta mais rápida garante a pole position para largar em primeiro lugar no domingo.

A primeira bateria é o Q1, com duração de 18 minutos. Os melhores tempos avançam, e os cinco piores são eliminados. No Q2, o tempo cai para 15 minutos, mas o modelo de disputa é o mesmo, com os cinco mais lentos desclassificados.

No Q3, a última sessão conta com apenas dez pilotos. O atleta que obter a melhor volta é pole position.

Circuito Internacional de Bahrein

O Circuito Internacional de Bahrein, localizado em Sakhir, no Bahrein, será o palco da Fórmula 1 neste fim de semana, a primeira prova da temporada. Ele tem 5,412 quilômetros e promete bagunçar o cenário entre os pilotos.

Os participantes conhecem muito bem a pista, mas toda atenção é necessária, principalmente nas curvas 10 e 12 entre as ultrapassagens.

A pista saiu do papel em 2002 com o projeto do arquiteto alemão Hermann Tilke, conhecido por desenhar também outras pistas da Fórmula 1. Bahrein, no entanto, só entrou para o calendário da elite em 2004.

