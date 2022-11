Oitavas de final da Champions League 2022/23: tabela de jogos

Confira as datas dos jogos das oitavas. Foto: Reproduçaõ / C. Gavelle PSG / Real Madrid Oficial / @LFC

Com a Copa do Mundo em novembro e dezembro, o calendário do futebol sofreu alterações. A Liga dos Campões, por exemplo, só retorna em 2023 com as oitavas de final da Champions League. Com o sorteio já realizado, a UEFA divulgou as datas e horários dos jogos entre as dezesseis equipes em campo.

Jogos das oitavas de final da Champions League 2022/23

As oitavas de final da Champions League estão definidas! Dezesseis equipes disputam a classificação para a fase seguinte na competição, onde a orelhuda é o objeto de desejo entre os torcedores.

Disputada em jogos de ida e volta, as oitavas estão marcadas para fevereiro e março de 2023. A tradição entre todas as edições manda que a UEFA realize a primeira fase do mata-mata sempre no fim do ano. Porém, como a Copa do Mundo será jogada em novembro e dezembro, o torneio europeu teve de alterar o calendário.

Em sorteio realizado na segunda-feira, 07 de novembro, a UEFA definiu os oito jogos das oitavas. O destaque fica para o reencontro de Real Madrid e Liverpool, após a final da Champions na temporada passada.

Já o PSG, que busca o primeiro troféu da competição, vai enfrentar o favorito Bayern de Munique, que tem 100% de aproveitamento até aqui. O Club Brugge, Porto, Eintracht Frankfurt e Napoli são as novidades da fase.

Confira os jogos das oitavas de finais da Champions League após o sorteio (Os times da direita decidem em casa).

RB Leipzig x Manchester City

Club Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Eintracht Frankfurt x Napoli

Borussia Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

PSG x Bayern de Munique

Tabela de datas das oitavas de final da Champions League

A UEFA já divulgou a tabela completa das oitavas de final com dias e horários. Serão dois jogos por dia, entre terça e quarta-feira, sempre às 17h (horário de Brasília).

Como o Mundial da FIFA será jogado em novembro e dezembro, os confrontos foram transferidos para o ano seguinte. Os times jogam em duas mãos onde quem obter o maior saldo de gols nos dois jogos avança para as quartas de final.

Serão oito classificados para as quartas. Assim que a etapa acabar, a UEFA realizará novo sorteio para definir os jogos das quartas de final e o chaveamento da semifinal.

Confira todos os jogos das oitavas de final da Champions League as datas de cada um deles.

JOGOS DE IDA NAS OITAVAS:

Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023

Milan x Tottenham - 17h

PSG x Bayern de Munique - 17h

Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Club Brugge x Benfica - 17h

Borussia Dortmund x Chelsea - 17h

Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023

Liverpool x Real Madrid - 17h

Eintracht Frankfurt x Napoli - 17h

Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023

Inter de Milão x Porto - 17h

RB Leipzig x Manchester City - 17h

JOGOS DE VOLTA NAS OITAVAS:

Terça-feira, 07 de março de 2023

Benfica x Club Brugge - 17h

Chelsea x Borussia Dortmund - 17h

Quarta-feira, 08 de março de 2023

Bayern de Munique x PSG - 17h

Tottenham x Milan - 17h

Terça-feira, 14 de março de 2023

Manchester City x RB Leipzig - 17h

Porto x Inter de Milão - 17h

Quarta-feira, 15 de março de 2023

Napoli x Eintracht Frankfurt - 17h

Real Madrid x Liverpool - 17h

Como assistir as oitavas de final da Champions?

O calendário de transmissão entre os jogos das oitavas da Champions em 2023 ainda não está disponível. Isso porque as emissoras responsáveis pelos direitos de imagens se reúnem para dividirem os jogos até decidirem quais confrontos vão passar.

Os canais SBT, TNT e Space transmitem todos os jogos da Liga dos Campeões na temporada. Na TV aberta, a emissora paulista de Silvio Santos exibe sempre uma partida por semana, sempre às terças, às quatro ou cinco da tarde, horário de Brasília. Também dá para assistir a retransmissão do canal de graça no site www.sbt.com.br.

Já os canais da TNT e Space só estão disponíveis em operadoras por assinatura. O mesmo acontece com a plataforma de streaming HBO Max, onde apenas o assinante tem direito de acompanhar os jogos no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível.

