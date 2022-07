Jogo do PSG hoje: onde assistir e horário de amistoso ao vivo (15/7)

Tem Neymar, Messi e Mbappé em campo no jogo do PSG hoje! Nesta sexta-feira, 15 de julho, a equipe enfrenta o Quevilly no Camp des Loges, em amistoso na pré-temporada. O confronto tem início a partir das 12h (Horário de Brasília), com promessa de bom futebol. Confira onde assistir ao vivo hoje.

Onde assistir o jogo do PSG hoje ao vivo?

O PSG TV Premium e o canal do PSG na Twitch vai transmitir o jogo do PSG hoje, a partir das 12h (horário de Brasília), em amistoso internacional nesta sexta-feira.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor tem a oportunidade de assistir ao super astros Neymar, Messi e Mbappé nesta sexta-feira. O canal do PSG TV Premium está disponível no site (pt.psg.fr) somente para assinantes.

Outra maneira de curtir é o canal do Paris Saint-Germain na Twitch (www.twitch.tv). Basta procurar no portal o canal do clube e assistir o jogo.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do PSG hoje: PSG TV Premium e canal do PSG na Twitch

Local: Camp des Loges

Como chegam as equipes na pré-temporada?

Atual campeão francês, o Paris Saint-Germain chega para cumprir o seu primeiro compromisso na agenda de amistosos na pré-temporada. Por isso, o elenco parisiense deve manter os jogadores titular em campo enquanto o técnico Christophe Galtier estreia sob o comando do clube, pronto para visualizar a melhor colocação.

Do outro lado, o elenco do Quevilly disputa a segunda divisão do Campeonato Francês, o Ligue 2 na temporada. O grupo chegou a disputar os playoffs depois de terminar em 18º lugar com 38 pontos. Com isso, o Quevilly vai jogar mais uma vez a segunda temporada mas antes do início no torneio, no dia 30 de julho, tem uma agenda de amistosos a cumprir.

Prováveis escalações de PSG x Quevilly:

Escalação do PSG: Donnarumma (Navas); Marquinhos, Hakimi, Sergio Ramos, Mendes; Gueye, Vitinha, Ander Herrera; Neymar, Messi e Mbappé.

Escalação do Quevilly: Lemaitre; Sidibé, Cissokho, Padovani; Sangaré, Bansais, Boé-Kane, Gbellé; Sissoko, Soumaré e Nazon.

Neymar vai jogar hoje?

O brasileiro Neymar deve jogar hoje com o PSG. O atacante, que chegou a protagonizar uma intensa briga nos bastidores e a provável saída nesta temporada, segue treinando com os jogadores.

A equipe parisiense não tinha Neymar nos planos futuros para a próxima temporada, enquanto o pai de Neymar, empresário do jogador, ativou a cláusula do contrato, renovando até 2027.

