Jogo do River-PI x Corinthians hoje: onde assistir da Copinha - 07/01

Buscando a classificação, o Corinthians enfrenta o River-PI nesta sexta-feira, 07/01, com a bola rolando a partir das 21h45 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do grupo 15 na Copinha jogando no Estádio Martins Pereira. Saiba onde assistir ao jogo do Corinthians hoje na Copinha na televisão e online.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje na Copinha: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Martins Pereira, cidade de São José dos Campos

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O elenco do River, do Piaúi, terminou no empate pela primeira rodada diante do São José. Agora, em segundo lugar com 1 ponto, pode assumir a liderança da competição se vencer o confronto desta sexta-feira, além de torcer por tropeços dos adversários.

Enquanto isso, o Corinthians segue em primeiro lugar com 3 pontos depois de ganhar do Resenda logo na primeira rodada da Copinha. Se ganhar o jogo de hoje, o grande favorito do grupo 15 na competição pode ficar ainda mais próximo da classificação na próxima fase.

Escalações de River-PI x Corinthians:

O time do Corinthians é o favorito no confronto desta sexta-feira, enquanto busca permanecer na liderança do grupo para se classificar.

River-PI: Pedro Lucas; Francisco, José Rodolfo, Guilherme Vinicius, Elionar; Savio, Antonio, Jefferson, Caio Ribeiro; Patrick, Kevanylson

Corinthians: Alan Gobetti; Léo Maná, Alemão, Robert Renan, Reginaldo; Luis Mandaca, Riquelme, Keven, Matheus Araújo; Giovane, Felipe Augusto.

