Diogo Jota e esposa: com quem o jogador era recém-casado e filhos

O atacante do Liverpool, Diogo Jota, morreu em um acidente de carro no noroeste da Espanha. Ele tinha 28 anos, era pai de três filhos pequenos e havia se casado com sua companheira de longa data, Rute Cardoso, há menos de duas semanas.

Diogo Jota e esposa casaram em junho de 2025

Jota e sua companheira se casaram no Porto em 22 de junho e anunciaram a notícia em uma publicação no Instagram há alguns dias. Na segunda-feira, Rute compartilhou mais fotos do dia do casamento e escreveu: “Meu sonho se tornou realidade”. Jota comentou: “Eu sou o sortudo”. Eles se conheceram no ensino médio e começaram a namorar em 2013, um ano antes de ele se tornar profissional.

Rute Cardoso continua em Portugal com os amigos e familiares mais próximos, totalmente concentrada em proteger os três filhos do ocorrido. O local do funeral ainda não foi definido, mas tudo indica que será no Porto, segundo fontes da família.

Causa do acidente

A causa do acidente, que ocorreu por volta da meia-noite de quarta-feira, não está clara, mas, segundo relatos da polícia, o motorista perdeu o controle após um dos pneus traseiros do carro furar. O carro, uma Lamborghini, pegou fogo e os bombeiros tiveram que apagar um incêndio na área rural ao redor, causado pelo acidente.

O jogador de futebol chegou ao Liverpool vindo do Wolves em 2020 e marcou 65 gols em 182 jogos pelo clube. Ele conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga com o Liverpool e o título do Campeonato com o Wolves em 2018, além de ter sido bicampeão da Liga das Nações com Portugal. Era uma figura imensamente popular no vestiário do Liverpool, com uma personalidade calorosa e amigável.