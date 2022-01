Jogo do Rondoniense x Santos hoje: onde assistir a Copinha - 06/01

Rondoniense e Santos se enfrentam pela segunda rodada do grupo 8 na Copinha nesta quinta-feira, 06/01, com a bola rolando a partir das 21h45 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa. Com transmissão do jogo do Santos na Copinha ao vivo, saiba onde assistir na TV hoje.

Onde assistir ao jogo do Santos hoje na Copinha: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, cidade de Araraquara

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Pelo grupo 8, o Rondoniense estreou com derrota na última segunda-feira diante da Ferroviária, a equipe que joga em casa na competição. Por isso, garantiu a última posição para si na tabela sem pontos marcados. Agora, precisa vencer o embate de hoje se quiser brigar pela vaga na próxima fase.

Enquanto isso, o Santos aparece em primeiro lugar com 3 pontos depois de superar o Operário, do Paraná, também na primeira rodada. As crias da Vila Belmiro prometem protagonizar outro belíssimo jogo nesta quitna em busca dos três pontos para se garantir na Copinha.

Escalações de Rondoniense x Santos

Nenhuma das equipes tem baixas para hoje, o que promete deixar o duelo ainda mais acirrado em campo.

Rondoniense: Caio Dias; Mateus Duarte, Brayan, Matheus, Paulo Roberto; Anderson, Kauã, Cauã, Luis Felipe; Matheus, Lindemberg

Santos: Diógenes; Sandro, Derick, Jair, Lucas Pires; Jhonnathan; João Victor, Rwan Seco, Lucas Barbosa; Fernadinho, Victor Michell

