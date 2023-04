Saiba como assistir ao jogo do Santos hoje. Foto: Reprodução Raul Baretta/ Santos FC

Jogo do Santos x Audax Italiano: veja onde assistir online pela Sul-Americana

Nesta quinta-feira, 20 de abril, Santos e Audax Italiano se enfrentam pela primeira vez na história. O duelo é válido pela segunda rodada do grupo E na Sul-Americana. O jogo do Santos vai ser na Vila Belmiro, às 19h, horário de Brasília, com arquibancadas lotadas de torcedores do Peixe.

O Santos está no grupo E com Audax Italiano, Blooming e Newell's Old Boys. Cada participantes joga duas vezes contra os outros três adversários, formando-se seis rodadas em pontos corridos.

O primeiro colocado avança para as oitavas de final enquanto o segundo lugar vai para os playoffs.

Resumo do jogo do Santos x Audax:

Onde assistir: ESPN e Star+

Local: Vila Belmiro

Quando: 20/04/2023 (quinta-feira)

Horário: às 19h (de Brasília)

Onde assistir Santos x Audax?

O canal ESPN e o streaming Star Plus é onde assistir o jogo do Santos hoje na Sul-Americana às 19h. O apaixonado por futebol de qualquer lugar do Brasil pode sintonizar e torcer.

Ligue a sua televisão na ESPN se quiser assistir da mais prática maneira. Mas para ver todos os lances da partida no celular, aí é só acessar o Star Plus. Lembre-se que apenas quem é assinante da plataforma tem acesso a ela.

Como se tornar membro do serviço? Entre no site (starplus.com), clique em "assine agora" e escolha o melhor pacote ao seu bolso. Faça o cadastro, insira as informações e pronto.

O Star+ está disponível no computador, celular, videogames, televisão e tablets.

Tem VAR no jogo de hoje?

O árbitro de vídeo estará presente no jogo do Santos e Audax Italiano hoje para analisar os principais lances envolvendo possível pênalti, cartão vermelho, amarelo e faltas.

O colombiano Andres Rojas foi escalado pela Conmebol para apitar a partida, com os auxiliares venezuelanos Jorge Urrego e Tulio Moreno.

No VAR, o colombiano Nicolas Gallo será o responsável.

Escalações no jogo do Santos x Audax Italiano

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Dodi, Lucas Lima, Camacho; Daniel Ruiz, Soteldo e Marcos Leonardo.

Audax Italiano: Hoyos; Pitton, Mansilla, Ditta, Mosquera Castro; Gomez, Ferreira, Sebastián Montenegro; Recalde, Aguirre e Menéndez.

Odair Hellmann, técnico do Santos, não tem disponível para o jogo Lucas Barbosa, Lucas Braga e João Lucas. O Audax não tem baixas em seu plantel.

