Saiba quais são os valores da premiação do Brasileirão 2023. Foto: Reprodução Cesar Greco / Palmeiras

Saiba quais são os valores distribuídos para os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro

Premiação do Brasileirão 2023: quanto o campeão ganha?

Premiação do Brasileirão 2023: quanto o campeão ganha?

O Campeonato Brasileiro é disputado entre abril e dezembro por vinte clubes em 38 rodadas, onde os participantes buscam a melhor pontuação e consequentemente o título. Além de vagas em torneios internacionais, a CBF também distribui premiação do Brasileirão em dinheiro para as principais posições da classificação.

Saiba os valores da premiação do Brasileirão 2023 na primeira divisão e quais times podem receber ao fim da temporada.

Qual é a premiação do Brasileirão 2023?

Confira os possíveis números da premiação do Brasileirão desse ano:

1º colocado - R$ 45 milhões

2º colocado - R$ 42,7 milhões

3º colocado - R$ 40,5 milhões

4º colocado - R$ 38,2 milhões

5º colocado - R$ 36,0 milhões

6º colocado - R$ 33,7 milhões

7º colocado - R$ 31,5 milhões

8 colocado - R$ 29,2 milhões

9º colocado - R$ 27,0 milhões

10º colocado - R$ 24,7 milhões

11º colocado - R$ 19,3 milhões

12º colocado - R$ 18,0 milhões

13º colocado - R$ 16,6 milhões

14º colocado - R$ 16,2 milhões

15º colocado - R$ 15,7 milhões

16º colocado - R$ 15,2 milhões

O primeiro colocado até o 16ª colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A ganham premiações em dinheiro da CBF. Os valores são atribuídos como forma de recompensa por todo o trabalho e esforço durante a temporada.

Este ano, a CBF ainda não divulgou quais serão os valores distribuídos para os dezesseis clubes. No entanto, dá para ter uma noção através dos números da edição passada no Brasileirão. A entidade não garantiu se haverá ou não o aumento no dinheiro.

O Palmeiras foi o campeão brasileiro e faturou ao fim da competição R$ 45 milhões. Para a surpresa dos torcedores, houve um aumento significativo na premiação. Em 2021, o Atlético faturou 33 milhões de reais pela liderança. Os valores são entregues até o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

+ quem é o favorito ao título do Brasileirão em 2023?

Quem não recebe a premiação?

As quatro últimas posições da classificação não faturam a premiação da CBF porque são rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B.

No ano passado, as equipes de Juventude, Ceará, Avaí e Atlético GO foram rebaixadas e por isso não ganharam nenhum valor da CBF. Cada um deles vai lutar para reconquistar o acesso até a elite e quem sabe retornar para o grandioso torneio.

Para a Série B do Brasileirão não tem premiação, apenas valores dos direitos de transmissão são distribuídos de forma igualitária.

Além da premiação em dinheiro para os principais classificados na tabela, o Brasileirão também dá vagas para as equipes que ocuparem a parte de cima da classificação. O campeão, por exemplo, se garante na fase de grupos da Libertadores.

O segundo, terceiro e o quarto colocado garantem a vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto e o sexto vão para a fase preliminar do torneio.

Para a Sul-Americana, se classificam os seis melhores da tabela, excluídos os classificados para a Libertadores.

Leia também: Quantas rodadas tem o Brasileirão 2023?