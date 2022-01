Jogo do Vila Nova x Bahia: onde assistir e horário da Copinha – 12/01

As equipes de Vila Nova e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 12/01, com a bola rolando a partir das 15h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copinha 2022 jogando no Estádio Prefeito Alberto Víctolo. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Bahia hoje.

Onde assistir o jogo do Vila Nova e Bahia na Copinha: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça, vão transmitir o jogo de hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Prefeito Alberto Víctolo, cidade de Tanabi

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Em primeiro lugar no grupo 2 com 6 pontos, o Vila Nova garantiu a vantagem na segunda fase da Copinha este ano e chega com todo o gás necessário para mais uma partida decisiva. Na fase de grupos venceu o Aquidauanense, depois perdeu para o Guarani e então venceu o Tanabi.

Enquanto isso, o Bahia tropeçou para o Votuporanguense e garantiu-se em segundo lugar com apenas 5 pontos, atrás do time anfitrião. Dessa maneira, empatou na estreia diante do Atlético-MT, venceu o Monte Azul e empatou com os donos da casa. Agora, vai colocar tudo de si em campo.

Escalações de Vila Nova x Bahia:

Vila Nova: Heitor; Marcos, Kayke Muller, Guilherme Paixão, Emerson; Vitor Graziani, Atanásio, Gustavo Assunção, Guilherme Pires; Gustavo Cabral, Breno

Bahia: Gabriel; André, Pedro Borges, Vinícius Amaral, Rafael; Hiago, Cuadrado, Patrick, Raí; William, Everton

Leia também:

Classificação da Copinha 2022: times já classificados na 2ª fase