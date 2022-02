Jogos da Copa do Nordeste hoje: onde assistir e horário – 15/02

Mais uma rodada da Copa do Nordeste será aberta nesta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, pela fase de grupos na temporada. Com três partidas acontecendo na parte da tarde e a noite, confira quais são os jogos de hoje pela Copa do Nordeste e como assistir cada um.

Jogos da Copa do Nordeste – 15/02/2022

Três jogos serão realizados nesta terça-feira pela Copa do Nordeste. As partidas são válidas pela quinta rodada na fase de grupos, isto é, a primeira etapa da competição regional.

A partida de abertura acontece entra Botafogo da Paraíba e Fortaleza. Enquanto o time do Ceará é líder do grupo A, o elenco anfitrião aparece em sexto lugar no grupo B, precisando urgentemente dos três pontos pelo confronto de hoje para a sua conta.

Do outro lado, o confronto entre Ceará e Sport promete agitar a terça-feira do torcedor. Os dois times aparecem bem colocados nos grupos, além de ser um dos principais duelos do futebol nordestino.

Fechando a rodada, o jogo entre o Náutico e o Atlético de Alagoinhas vai levar o bom futebol com duas equipes que precisam dos pontos para chegar até a ponta de seus grupos em busca de avançar até a próxima fase.

A seguir, confira onde assistir todos os jogos da Copa do Nordeste hoje.

Botafogo-PB x Fortaleza – 19h30 – ESPN e PPV Nordeste FC

Náutico x Atlético-BA – 2h130 SBT (PE e BA) e PPV Nordeste FC

Ceará x Sport – 21h30 – SBT (CE e PE), Tik Tok e PPV Nordeste FC

Onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste?

As opções para assistir a Copa do Nordeste em 2022 são o SBT (TV aberta), ESPN (TV Paga), Tik Tok (Aplicativo de vídeos) e o Nordeste FC (Pay-per-view), com transmissão para todos os estados do Brasil através de assinatura.

O SBT é o responsável pelas transmissões na televisão aberta para todos os estados que envolvem as duas equipes da partida. Por exemplo, se o Sport entra em campo diante do Bahia, então o confronto estará disponível em Pernambuco e no estado da Bahia.

Outra opção para quem prefere assistir pela TV fechada é a ESPN, da rede Disney. A emissora transmite apenas um jogo por rodada em dias alternados, isto é, a própria CBF é quem define. Diferente da TV aberta, os jogos são transmitidos para todo o Brasil.

De maneira online, o torcedor pode acompanhar os jogos da Copa do Nordeste no Nordeste FC, o pay-per-view oficial. O serviço está disponível por R$23,90 no valor mensal e R$59,90 todos os jogos disponíveis na temporada.

A única opção gratuita é o Tik Tok, aplicativo para smartphone que dá o direito do torcedor de assistir onde e como quiser. Basta acessar a Play Store ou Apple Store, procurar pelo aplicativo, criar a sua conta e procurar pelo jogo indicado.

Confira a seguir o anúncio do pay-per-view.

