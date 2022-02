Jogos de hoje na TV: onde assistir e horário do futebol na terça 15/02

A terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, traz uma programação de futebol diversificada com disputas no nacional e internacional para o torcedor acompanhar durante a manhã, tarde e a noite. Podendo assistir na TV e online, saiba quais são os jogos de hoje na TV ao vivo.

Jogos de hoje na TV – Terça-feira 15/02/2022

Os campeonatos estaduais continuam em todo o vapor no Brasil. Diferentes partidas acontecem durante toda a semana, com as equipes buscando o resultado em todo o momento. De acordo com o calendário, os torneios vão até abril ou maio.

No internacional, os campeonatos também seguem como o Português, Francês e Espanhol. A seguir, confira todos os jogos de hoje e saiba onde assistir ao vivo.

Copa do Nordeste

Botafogo-PB x Fortaleza – 19h30 – ESPN e PPV Nordeste FC

Náutico x Atlético-BA – 2h130 SBT (PE e BA) e PPV Nordeste FC

Ceará x Sport – 21h30 – SBT (CE e PE), Tik Tok e PPV Nordeste FC

Campeonato Paulista

Santo André x Novorizontino – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Mineiro

Atlético-MG x Athletic Club – 21h – Premiere

Campeonato Mato-Grossense

Academia x Dom Bosco – 19h30 – Eleven Sports

Campeonato Piauiense

Fluminense x Parnahyba – 18h – Eleven Sports

Pré-Libertadores

Barcelona de Guayaquil x Montevideo City – 21h30 – ESPN 4 e Star +

Champions League

Sporting x Manchester City – 17h – Space e HBO Max

PSG x Real Madrid – 17h – SBT, TNT e HBO Max

Campeonato Inglês

Manchester United x Brighton – 17h15 – ESPN

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Cardiff x Coventry – 16h45 – ESPN 2

Campeonato Argentino – Jogos de hoje ao vivo

Argentino Juniors x Newell’s Old Boys – 17h – Star +

Rosario Central x Velez – 19h15 – ESPN 4 e Star +

Campeonato Indiano – Jogos de hoje ao vivo

FC Goa x ATK Mohun Bagan – 11h – OneFootball

Campeonato Alemão Quarta Divisão – Jogos de hoje ao vivo

VFL Sportfreunde Lotte x SC Fortuna Colônia – 14h30 – OneFootball

SC Wiedenbruck x SV Lippstadt 08 – 15h30 – OneFootball

Fortuna Dusseldorf II x RW Ahlen – 15h30 – OneFootball

CONCACAF Champions League – Jogos de hoje ao vivo

Santos de Guápiles x New York City – 22h – Star +

Santos Laguna x CF Montreal – 00h – Star +

