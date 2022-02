Jogos da Copa do Nordeste hoje: onde assistir na quarta-feira (02/2)

Somente uma partida está marcada para ocorrer nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, pela primeira rodada da Copa do Nordeste na fase de grupos. Com transmissão na televisão e também online, saiba quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje e como assistir.

Jogos da Copa do Nordeste hoje

A primeira rodada da Copa do Nordeste traz apenas um confronto hoje, quarta-feira em 2 de fevereiro de 2022, com Floresta e Fortaleza disputando os três pontos para garantir uma melhor colocação em seus respectivos grupos.

Pelo grupo A, o Fortaleza aparece em primeiro lugar com 3 pontos depois de vencer o Sousa pelo placar de cinco gols em confronto da segunda rodada da competição.

Do outro lado, o time do Floresta ficou no empate em 1 a 1 diante do Globo, clube do Rio Grande do Norte, também pela rodada de estreia. No grupo B, o time cearense aparece em 5º com apenas um ponto.

Agora, buscando a parte de cima da classificação, espera contar com a vitória para melhorar o seu desempenho tanto em campo como fora dele.

Saiba o horário e onde assistir ao jogo de hoje.

Floresta x Fortaleza – 21h30 – ESPN e PPV da Copa Nordeste FC

Quando começa as quartas da Copa do Nordeste?

As quartas de final, a primeira etapa do mata-mata na Copa do Nordeste, será efetuada em 19 de março de 2022, sábado. Todos os quatro confrontos serão realizados no mesmo dia, mas em horários diferentes determinados pela própria CBF.

A federação já definiu o chaveamento onde, dependendo do resultado final de cada uma das equipes em seus grupos, cada clube já conhece o seu caminho na fase final. Dessa maneira, o primeiro colocado vai enfrentar o quatro, enquanto o segundo visita o terceiro e assim sucessivamente nos dois grupos.

1ª colocado do grupo A x 4º colocado do grupo A

2º colocado do grupo B x 3º colocado do grupo B

1º colocado do grupo B x 4º colocado do grupo B

2ºcolocado do grupo A x 3º colocado do grupo A

Confira quais são os grupos da Copa do Nordeste em 2022:

GRUPO A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Côrrea, Campinense, Globo, Atlético de Alagoinhas e Sergipe

GRUPO B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo, Altos, Floresta e Sousa

Onde assistir a Copa em 2022?

Pela TV aberta, os torcedores podem acompanhar no SBT os jogos da Copa do Nordeste ao vivo em seus estados sempre uma vez por semana. No entanto, o canal da ESPN também é responsável por transmitir os jogos da competição, mas somente na TV por assinatura.

Outra opção é o pay-per-view do Nordeste FC, disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 em todos os confrontos.

Outra opção é o Tik Tok, plataforma de vídeos gratuita para smartphones, responsável por transmitir um jogo por rodada.

