Jogos de hoje na TV: onde assistir e horário do futebol na quarta – 02/02

Nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, uma programação de confrontos no futebol nacional e internacional será realizada para o torcedor acompanhar pela TV e também online em todo o dia. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje.

Os estaduais continuam em todo o vapor pela temporada de futebol no Brasil, enquanto as Eliminatórias mostram quais times vão disputar a Copa de novembro deste ano. Do outro lado, a pausa da Data FIFA paralisa o internacional, apenas com competições regionais.

Jogos de hoje ao vivo na TV

Copa do Nordeste

Floresta x Fortaleza – 21h30 – ESPN e PPV da Copa Nordeste FC

Campeonato Paulista

Santo André x São Bernardo – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Ponte Preta x Novorizontino – 19h – HBO Max, Premiere e TV Paulistão Play

Corinthians x Santos – 21h30 – Record, Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Primavera x São Caetano – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Juventus x XV de Piracicaba – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Audax x Velo Clube – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Rio Claro x Oeste – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Taubaté x Lins – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa Santista x RB Brasil – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista A3

São Bernardo x Olímpia – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Nacional x Comercial – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Votuporanguense x Matonense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Sertãozinho x USAC – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Marília x Rio Preto – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Noroeste x Bandeirante de Birigui – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São José x Desportivo Brasil – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Barretos x Capivariano – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Carioca

Bangu x Volta Redonda – 15h30 – Cariocão Play TV

Boavista x Flamengo – 19h15 – PPV e Cariocão Play TV

Vasco x Nova Iguaçu – 21h35 – Record, PPV, Cariocão Play TV, Youtube Twitch

Campeonato Mineiro

Uberlândia x Atlético-MG – 19h30 – SporTV e Premiere

Pouso Alegre x Athletic Club – 19h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

Caldense x Tombense – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

Patrocinense x URT – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

Villa Nova x Democrata – 20h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

Cruzeiro x América-MG – 21h30 – O Tempo PPV

Campeonato Gaúcho

Grêmio x São José – 16h30 – Globo (RS) e SporTV

São Luiz x Internacional – 19h – Premiere

Ypiranga x União Frederiquense – 19h – Portal GE-RS

Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé – 21h30 – Portal GE-RS

Campeonato Alagoano

Desportivo Aliança x ASA – 20h – Eleven Sports

Campeonato Catarinense

Barra x Concórdia – 16h – TV NSports

Próspera x Chapecoense – 16h – TV NSports

Brusque x Marcílio Dias – 19h – TV NSports

Juventus x Avaí – 21h30 – TV NSports

Campeonato Paranaense

São Joseense x Paraná – 15h – TV NSports

Operário x FC Cascavel – 19h – TV NSports

Coritiba x Rio Branco – 19h30 – TV Coxa Prime e TV NSports

Campeonato Amazonense

São Raimundo x Fast – 15h – Barezão Play

Penarol x JC – 15h – Barezão Play

Amazonas x Manaus – 15h30 – Barezão Play

Princesa do Solimões x Operário – 15h30 -Barezão Play

Campeonato Baiano

Vitória x Bahia – 19h15 – TVE Bahia e Youtube

Bahia de Feira x UNIRB – 21h30 – TVE Bahia e Youtube

Campeonato Brasiliense

Taguatinga x Unaí – 15h30- Eleven Sports

Santa Marina x Capital – 15h30 – Eleven Sports

Brasília x Brasiliense – 15h30 – Youtube do Brasiliense

Campeonato Cearense

Maracanã x Crato – 15h – Youtube da FCF TV

Iguatu x Pacajus – 15h30 – Youtube da FCF TV

Caucaia x Ferroviário – 16h – Youtube da FCF TV

Icasa x Atlético-CE – 16h – Youtube da FCF TV

Campeonato Goiano

CRAC x Iporá – 19h30 – Eleven Sports

Aparecidense x Vila nova – 19h30 – Eleven Sports

Atlético-GO x Goiatuba – 19h30 – Eleven Sports

Grêmio Anápolis x Goianésia – 20h30 – Eleven Sports

Morrinhos x Anápolis – 20h30 – Eleven Sports

Campeonato Maranhense

Sampaio Corrêa x Pinheiro – 19h – Eleven Sports

Campeonato Mato-Grossense

União Rondonópolis x Operário – 19h – Eleven Sports

Cuiabá x Nova Mutum – 19h30 – Eleven Sports

Sport Sinop x Academia – 19h30 – Eleven Sports

Sorriso x Dom Bosco – 20h – Eleven Sports

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Aquidauaense x Naviraeinse – 15h – Eleven Sports

Costa Rica x Operário – 20h – Eleven Sports

Comercial x União ABC – 20h – Eleven Sports

Dourados x Coxim – 20h – Eleven Sports

Campeonato Potiguar

América-RN x Potiguar de Mossoró – 15h – Eleven Sports

ASSU X ABC – 15h – Eleven Sports

Potyguar x Globo – 15h – Eleven Sports

Força e Luz x Santa Cruz de Natal – 15h – Eleven Sports

Campeonato Piauiense

Altos x Oeirense – 20h – Eleven Sports

Campeonato Pernambucano

Retrô x Sport – 20h30 – Premiere

Campeonato Paraense

Tapajós x Independente – 09h30 – Eleven Sports

Campeonato Tocantinense

Tocantins x União Araguainense – 16h – Eleven Sports

Eliminatórias da CONCACAF

Jamaica x Costa Rica – 21h – Star +

Estados Unidos x Honduras – 21h30 – ESPN 4

El Salvador x Canadá – 23h – ESPN 3

México x Panamá – 00h – Star +

Campeonato Português

Benfica x Gil Vicente – 16h – ESPN 2

Belenenses x Sporting – 16h – ESPN 4

Copa Africana de Nações

Burkina Faso x Senegal – 16h – Sem transmissão

Copa do Rei

Rayo Vallecano x Mallorca – 16h – ESPN 3

Valencia x Cádiz – 17h – ESPN

Campeonato Escocês

Celtic x Rangers – 16h45 – Star +

Copa da Bélgica – Jogos de hoje na TV

Gent x Club Brugge – 16h45 – Star +

Amistoso – Jogos de hoje na TV

River Plate x Ind. Rivadavia – 17h30 – Star +

Montevideo Wanderers x Gimnasia y Esgrima – 20h – Star +

Leia também:

Quem vai jogar o Super Bowl 2022: Bengals e Rams vão disputar a final

Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022: programação de quarta (02/2)