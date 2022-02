Jogos da Copa do Nordeste hoje: onde assistir nesta quinta 17/02

Fechando a quinta rodada na Copa do Nordeste, dois confrontos serão realizados nesta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, pela fase de grupos. Quatro equipes entram em campo buscando a melhor colocação na tabela. Dessa maneira, saiba quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje e como assistir cada um deles.

Jogos da Copa do Nordeste hoje

Floresta, Sergipe, Globo e CRB entram em campo nesta quinta pela quinta rodada da Copa do Nordeste pela fase de grupos. Os jogos serão realizados no horário da tarde e pela noite, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Encerrando a rodada, Floresta e Sergipe se enfrentam enquanto buscam escapar da lanterna de seus grupos. De um lado, o elenco anfitrião venceu apenas uma partida, enquanto o Sergipe não contabilizou nenhuma vez os três pontos na temporada.

Enquanto isso, o CRB enfrenta o time do Globo, do Rio Grande do Norte, depois de ganhar o clássico alagoano na competição pela última rodada. Se vencer hoje, assume a vice-liderança do grupo B.

Confira a seguir onde assistir e quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje.

Floresta x Sergipe – 15h – PPV do Nordeste FC

CRB x Globo – 19h30 – PPV do Nordeste FC

Quartas de final na Copa do Nordeste

Oito equipes disputam as quartas de final na Copa do Nordeste pela temporada. Divididas em dois grupos com oito integrantes cada, os quatro primeiros colocados avançam para a fase eliminatória onde disputam em jogo único a classificação até a próxima fase.

É importante ressaltar que quartas e semifinais são realizadas em jogos únicos, ou seja, os elencos se enfrentam apenas uma vez. Depois, na grande final, o duelo torna-se no sistema ida e volta, onde cada time tem a chance de disputar uma vez em casa e depois fora, na do oponente.

O Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste.

Onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste em 2022?

O torcedor pode acompanhar ao vivo a Copa do Nordeste através do SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, no Tik Tok e no pay-per-view do Nordeste FC, por assinatura.

Entre as diferentes maneiras de assistir, o SBT é a única gratuita. Isso porque transmite um jogo por rodada durante a semana e também aos sábados para todos os estados do Nordeste. Se o Bahia vai enfrentar o Sport, por exemplo, então a partida vai passar no estado da Bahia e Pernambuco.

Outra opção é acompanhar através do Tik Tok, também gratuito. Basta baixar o aplicativo no celular e assistir os melhores lances da partida como e onde quiser.

A ESPN, emissora da Rede Disney, também transmite os jogos da Copa do Nordeste. Entretanto, o canal só está disponível em emissoras de TV fechada para assinantes e sendo também um jogo por rodada.

Por fim, de maneira online, o torcedor pode acompanhar todos os jogos da Copa do Nordeste no Nordeste FC, o pay-per-view oficial. O serviço está disponível por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 todos os jogos.

Confira a seguir o anúncio do pay-per-view.

