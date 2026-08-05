Acompanhe ao vivo a partir das 19h

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Chapecoense ao vivo na Copa do Brasil

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Chapecoense ao vivo na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 19h (horário de Brasília), Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 0 a 0 na partida de ida, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Transmissão de Cruzeiro x Chapecoense

Cruzeiro e Chapecoense jogam a partir das 19h (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e Premiere.

Como assistir:

– Acesse o sportv pela TV por assinatura ou pelo streaming disponível para assinantes.

– Outra opção é o Premiere, disponível na TV por assinatura e nas plataformas compatíveis.

– No horário da partida, selecione o canal ou a transmissão ao vivo de Cruzeiro x Chapecoense.

Dica: se utilizar o aplicativo da sua operadora ou do Premiere, ative o lembrete para receber uma notificação pouco antes do início do jogo.

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Além de Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, outros gigantes do futebol brasileiro também aparecem entre os principais vencedores da Copa do Brasil. O Palmeiras conquistou quatro títulos, em 1998, 2012, 2015 e 2020. O Corinthians também soma quatro taças, levantadas em 1995, 2002, 2009 e 2025. Já o Atlético Mineiro venceu duas vezes, em 2014 e 2021. Outros campeões com um título são São Paulo, Fluminense, Internacional, Athletico Paranaense, Vasco da Gama, Santos, Sport Recife, Criciúma, Juventude e Santo André.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Flamengo – 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)

Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)

São Paulo – 1 título (2023)

Fluminense – 1 título (2007)

Internacional – 1 título (1992)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Vasco – 1 título (2011)

Santos – 1 título (2010)

Sport – 1 título (2008)

Criciúma – 1 título (1991)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)