Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste domingo (10)

O domingo, 10 de janeiro, apresenta partidas de futebol tanto de campeonatos nacionais quanto internacionais para você acompanhar durante todo o dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela elite do Brasileirão, dois clássicos agitam o domingo dos torcedores. Enquanto isso, a Copa da Inglaterra continua a definir quem serão os classificados às oitavas de final.

Brasileirão Série A – Jogos na TV

Pela 29ª rodada do Brasileirão, cinco jogos serão realizados neste domingo (10). Então, saiba onde assistir cada um deles na TV. Ademais, é importante lembrar que, dependendo de sua região, as transmissões mudam.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Flamengo x Ceará – 16h – Globo e Premiere

São Paulo x Santos – 16h – Globo e Premiere

Atlético Goianiense x Bahia – 18h15 – Premiere

Internacional x Goiás – 18h15 – Premiere

Vasco x Botafogo – 20h30 – Sportv e Premiere

Brasileirão Série C – Jogos na TV

A segunda fase da terceira divisão também acontece hoje.

Paysandu x Remo-PA – 18h – DAZN

Londrina x Ypiranga – 20h – DAZN

Brasileirão Série D – Jogos na TV

Pelas quartas de final, a quarta divisão do futebol brasileiro, a Série D, apresenta três jogos de volta. Você pode acompanhar as partidas através do site oficial da CBF, com transmissões ao vivo.

Altos-PI x Marcílio Dias – 15h45 – CBF TV

Novorizontino x Fast Clube-AM – 16h – TV Brasil e CBF TV

América-RN x Floresta – 16h – CBF TV

Copa do Brasil Sub-17

Flamengo x Sport – 15h30 – Sem transmissão

River-PI x São Paulo – 16h – CBF TV

Fluminense x Atlético-MG – 18h15 – Sportv 2

Brasileirão Sub-20

A partida é válida pela semifinal da competição.

Athletico-PR x Flamengo – 20h – BAND

Brasileirão Feminino A2

Real Brasília Futebol Clube x Associação Napoli Cacadorense – 15h30 – CBF TV

Botafogo x Bahia – 16h – BAND e CBF TV

Futebol Internacional – Jogos na TV

Copa da Inglaterra

A competição nacional apresenta oito jogos neste domingo, todos válidos pela terceira rodada. Contudo, as partidas são únicas, ou seja, eliminatórias. Quem vencer, está dentro. Entretanto, sem transmissão na TV, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

Crawley Town x Leeds – 10h30 – DAZN

Bristol City x Portsmouth – 10h30

Cheltenham Town x Mansfield – 10h30

Chelsea x Morecambe – 10h30 – DAZN

Manchester City x Birmigham – 10h30 – DAZN

Barnsley x Tranmere Rovers – 10h30

Marine x Tottenham – 14h – DAZN

Newport County x Brighton- 16h45

Campeonato Italiano

Roma x Inter de Milão – 08h30 – EI Plus

Parma x Lazio – 11h – Bandsports e EI Plus

Udinese x Napoli – 11h – TNT e EI Plus

Verona x Crotone – 11h – EI Plus

Fiorentina x Cagliario – 14h – BAND e EI Plus

Juventus x Sassuolo – 16h45 – Bandsports e EI Plus

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Augsburg x Stuttgart – 11h30 – BAND e Onefootball

Arminia x Hertha Berlin – 14h

Campeonato Holandês

Sparta Rotterdam x Feyenoord – 08h15 – ESPN

Ajax x PSV – 12h45 – ESPN

Campeonato Espanhol

Levante x Eibar – 10h – Fox Premium

Cádiz x Aláves – 12h15 – Fox Premium

Elche x Getafe – 14h30 – Fox Premium

Real Valladolid x Valencia – 17h – Fox Premium

Copa Diego Maradona – Camp. Argentino

Colón x Talleres – 21h30 – Fox Sports