Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol de sábado (19)

O sábado, 19 de dezembro, traz jogos durante todo o dia dos mais diferentes campeonatos nacionais e internacionais. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Brasileirão, Internacional e Palmeiras se enfrentam em confronto direto pelo quarto lugar na classificação. No Campeonato Inglês, o Liverpool entra em campo buscando defender a liderança.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

O sábado abre o fim de semana de jogos pela 26ª rodada do Brasileirão com três jogos. Assim, saiba onde assistir todos eles na TV.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sport x Grêmio – 19h – Sportv e Premiere

Coritiba x Botafogo – 21h – Premiere

Internacional x Palmeiras – 21h – TNT, Premiere e EI Plus

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Ademais, pela 30ª rodada da segunda divisão do Brasileirão, dois jogos acontecem hoje.

Náutico x Sampaio Correa – 16h30 – Sportv e Premiere

Confiança x Ponte Preta – 19h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série C – Jogos de hoje na TV

Enquanto isso, a segunda fase da terceira divisão também acontece neste sábado com uma partida.

Santa Cruz x Vila Nova – Band e DAZN

Brasileirão Série D – Jogos de hoje na TV

Duas partidas de ida pelas oitavas de final acontecem neste sábado e ambas possuem transmissão da CBF TV. Para assistir, basta entrar no site oficial da entidade.

Marcílio Dias x Goianesia – 16h – CBF TV

Goiania x Novorizontino – 16h – TV Brasil e CBF TV

Campeonato Mineiro Feminino

Atlético-MG x Cruzeiro – Final – 11h – TV Cultura

Copa Paulista Feminino

Os jogos são transmitidos pelo Facebook oficial do Paulista Feminino.

São Paulo x Santos – Final – 16h – Facebook Paulistão Feminino

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Inglês

Crystal Palace x Liverpool – 09h30 – ESPN Brasil

Southampton x Manchester City – 12h – DAZN

Everton x Arsenal – 14h30 – Fox Sports

Newcastle x Fulham – 17h – ESPN Brasil

Espanhol

Atlético de Madrid x Elche – 10h – Fox Sports

Barcelona x Valencia – 12h15 – ESPN Brasil

Levante x Real Sociedad – 14h30 – ESPN Brasil

Osasuna x Villarreal – 14h30 – Fox Premium

Sevilla x Real Valladolid – 17h – Fox Sports

Holandês

RKC Waalwijk x PSV – 16h – ESPN

Italiano

Fiorentina x Verona – 11h – EI Plus

Sampdoria x Crotone – 14h – EI Plus

Parma x Juventus – 16h45 – EI Plus

Turco

Gaziantep x Fenerbahce – 13h – DAZN

Português

Sporting x Farense – 17h30 – Fox Sports 2

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Borussia Monchengladbach x Hoffenheim – 11h30

Schalke 04 x Arminia – 11h

Mainz x Werder Bremen – 11h30

RB Leipzig x Colônia – 11h30

Augsburg x Eintracht Frankfurt – 11h30

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique – 14h30 – BAND e Onefootball.

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, o Francês também tem suas transmissões pelo Onefootball.

Metz x Lens – 13h

Olympique x Reims – 15h

Nice x Lyon – 17h

CONCACAF Champions League

Tigres x Olímpia-HON – semifinal – 22h – Fox Sports 2

LAFC x América-MEX – semifinal – 00h – Fox Sports