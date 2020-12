Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 25ª rodada

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou neste domingo (13), com dois clássicos estaduais e placares que alteraram a tabela. Então, veja como ficou a classificação do Brasileirão.

Pelo clássico paulista, o Corinthians superou o São Paulo e, assim, segue sem perder em casa para o tricolor. Já no futebol carioca, Fluminense e Vasco empataram.

Como fica a tabela do Brasileirão?

Abrindo a rodada, o vice-líder, Atlético-MG, venceu o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0 e continua firme na posição, com quarenta e seis pontos. Dessa maneira, diminuiu a diferença com o tricolor paulista, que além disso, perdeu em clássico.

Para o Palmeiras, a rodada foi boa, já que venceu por 3 a 0 o Bahia. Com esse resultado, o time alviverde pula para a 4ª posição, com quarenta e um pontos, entrando no G4.

Ademais, o Internacional voltou a vencer no Brasileirão depois de sete jogos sem o resultado positivo na conta. Em 2 a 1, superou o Botafogo e, como resultado, ocupa o 5º lugar, com quarenta e um pontos, afastado da liderança.

Na partida do eixo Rio-SP, o Flamengo goleou o Santos por 4 a 1, com dois gols do ex-jogador santista, o Gabigol. Com quarenta e cinco pontos, a equipe carioca segue em terceiro lugar, um ponto a menos que o Galo e cinco que o tricolor paulista. Contudo, é válido lembrar que o Mengão possui um jogo a menos.

Enquanto isso, no clássico paulista Majestoso, o Corinthians venceu por 1 a 0 o São Paulo, atual líder, em casa. Com esse placar, foi para o 9º lugar, com trinta e três. Já o time visitante segue na liderança, com cinquenta.

Fechando a rodada, o clássico carioca teve empate em 1 a 1 entre Fluminense e Vasco. Assim, o Flu, quarenta pontos, permanece em 7º, perdendo a chance de integrar o G4, enquanto os vascaínos estão em 17º, tendo vinte e cinco, na zona de rebaixamento.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 São Paulo – 50 pontos

2 Atlético-MG – 46 pontos

3 Flamengo – 45 pontos

4 Palmeiras– 41 pontos

5 Internacional– 41 pontos

6 Grêmio –41 pontos

7 Fluminense – 40 pontos

8 Santos – 38 pontos

9 Corinthians – 33 pontos

10 Ceará – 32 pontos

11 Bragantino – 31 pontos

12 Atlético Goianiense – 31 pontos

13 Fortaleza – 30 pontos

14 Athletico-PR – 28 pontos

15 Sport – 28 pontos

16 Bahia – 28 pontos

17 Vasco – 25 pontos

18 Coritiba– 21 pontos

19 Goiás – 20 pontos

20 Botafogo – 20 pontos

Jogos da 26ª rodada do Brasileirão

Ademais, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro tem início durante a semana, na quarta-feira (16), seguindo até a próxima segunda-feira (21). Isso porque Libertadores e Sul-Americana trazem jogos durante a semana.

Todas as vinte equipes entram em campo.

Na quarta-feira:

São Paulo x Atlético-MG – 21h30

Atlético-GO x Fluminense – 21h30

No sábado:

Sport x Grêmio – 19h

Internacional x Palmeiras – 21h

Coritiba x Botafogo – 21h

No domingo:

Vasco x Santos – 16h

Bragantino x Athletico-PR – 16h

Flamengo x Bahia – 18h15

Fortaleza x Ceará

Na segunda:

Corinthians x Goiás – 20h