Confira onde assistir os jogos do Campeonato Carioca. Foto: Reprodução / Andre Moreira / Volta Redonda

Jogos do Campeonato Carioca hoje: onde assistir ao vivo (12/02/22)

Pelo fim de semana neste sábado, 12 de fevereiro de 2022, a sexta rodada do Campeonato Carioca traz dois confrontos que prometem movimentar a primeira divisão na temporada. Saiba quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje, sábado, e onde assistir ao vivo na TV e online.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

A primeira divisão do Campeonato Carioca traz dois jogos neste sábado, 12 de fevereiro, pela sexta rodada da competição. Cada um deles tem um meio de transmissão diferente para assistir online apenas.

Abrindo a rodada, o duelo entre Bangu e Resende apresenta duas equipes que brigam no meio da tabela e precisam do resultado neste sábado para chegar até as primeiras posições na Taça Guanabara, a primeira fase da competição carioca. Quem vencer, garante o seu lugar privilegiado na parte de cima.

Enquanto isso, o Volta Redonda recebe o Madureira em confronto de dois times que estão na parte de baixo da tabela, brigando para não cair até a segunda divisão. O jogo promete muito bom futebol e emoção aos dois torcedores.

Os grandes times como Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo só entram em campo amanhã pela rodada.

Confira quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Bangu x Resende – 15h30 – PPV do Carioca Play

Volta Redonda x Madureira – 18h – PPV do Carioca Play

Onde assistir os jogos de hoje no Carioca

Todos os jogos deste sábado só serão transmitidos pelo PPV do Cariocão, a plataforma sob responsabilidade da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Para acompanhar cada um dos jogos de hoje, o torcedor deve obter a assinatura pelo site ou aplicativo onde os valores vão de R$ 27,90 por partida ou R$49,90 com todos jogos até a final. É importante ressaltar que é a FERJ quem escolhe quais jogos vão passar, onde e como.

Outros meios também estão disponíveis para acompanhar o Carioca. Na TV aberta, a Record é a dona dos direitos de transmissão enquanto a Twitch retransmite os jogos do canal aberto pelos canais Ronaldo TV e Casimiro.

