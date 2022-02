Jogos do Campeonato Carioca hoje: onde assistir e horário – 02/02

Abrindo a terceira rodada do Campeonato Carioca, três confrontos serão realizados nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, com transmissão exclusiva e ao vivo pela televisão e também online de maneira gratuita. Confira a programação completa e onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca hoje.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

A bola vai rolar em três jogos da terceira rodada do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, pela temporada 2022 na primeira divisão. O Flamengo enfrenta o Boavista em casa, enquanto o Vasco, buscando aumentar a vantagem que possui na liderança, recebe o Nova Iguaçu.

A rodada segue até até quinta-feira, com todos os outros jogos. Confira a seguir quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Bangu x Volta Redonda – 15h30 – Cariocão Play TV

Boavista x Flamengo – 19h15 – PPV e Cariocão Play TV

Vasco x Nova Iguaçu – 21h35 – Record, PPV, Cariocão Play TV, Youtube Twitch

Onde assistir ao Carioca?

Pela televisão aberta, é possível assistir aos jogos do Campeonato Carioca na Record, com transmissão exclusiva da emissora paulista com um confronto por rodada às quartas e domingos, sempre no horário da noite e a tarde respectivamente.

Outra opção é o PPV do Cariocão Play, disponível somente por assinatura. Já o Twitch e o Youtube vão retransmitir os jogos que passam na Record em suas plataformas de graça ao público através dos canais Casimiro, Ronaldo TV e Flow.

Leia também:

