Saiba quem vai jogar hoje no Campeonato Mineiro. Foto: Reprodução / Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Terceira rodada será realizada nesta quarta-feira com seis jogos de transmissão ao vivo

Jogos do Campeonato Mineiro hoje: onde assistir a 3ª rodada – 02/02

Jogos do Campeonato Mineiro hoje: onde assistir a 3ª rodada – 02/02

Seis confrontos vão ocorrer nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro na temporada 2022, pela primeira divisão da temporada no futebol mineiro pela tarde e a noite. Confira onde assistir cada um dos jogos do Campeonato Mineiro hoje e horário.

Quais são os jogos do Campeonato Mineiro hoje

O Campeonato Mineiro realizada a terceira rodada da primeira divisão nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, entre o período da tarde e também pela noite.

O Atlético Mineiro, atual campeão mineiro, visita o Uberlândia, enquanto o clássico entre Cruzeiro e América-MG promete dar o que falar com muito futebol em campo.

Dessa maneira, confira quais são os jogos de hoje no Campeonato Mineiro.

Uberlândia x Atlético-MG – 19h30 – SporTV e Premiere

– 19h30 – SporTV e Premiere Pouso Alegre x Athletic Club – 19h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

– 19h30 – TV da Federação Mineira de Futebol Caldense x Tombense – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

– 20h – TV da Federação Mineira de Futebol Patrocinense x URT – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

– 20h – TV da Federação Mineira de Futebol Villa Nova x Democrata – 20h30 – TV da Federação Mineira de Futebol

– 20h30 – TV da Federação Mineira de Futebol Cruzeiro x América-MG – 21h30 – O Tempo PPV

Como assistir ao Campeonato Mineiro?

Assim como em todos os anos, a Rede Globo é a grande responsável por transmitir todos os jogos do Campeonato Mineiro, com um duelo por rodada passando na televisão aberta.

O SporTV, entretanto, também vai passar para todo o Brasil através dos seus canais em operadoras por assinatura, além do Premiere, também por assinatura.

Por fim, a plataforma da Federação Mineira de Futebol e do jornal O Tempo, ambos para assinantes e pagamento, também oferecem os serviços de acordo com os planos adquiridos.

Leia também:

Jogos de hoje na TV: onde assistir e horário do futebol na quarta – 02/02