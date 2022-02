Jogos do Paulistão hoje: horário de sábado e onde assistir (19/2)

Com partidas na primeira, segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista neste sábado, 19 de fevereiro de 2022, diferentes equipes disputam a sétima e oitava rodada em uma programação diversificada. A seguir, confira quais são os jogos do Paulistão hoje, horário e onde assistir cada um deles.

Quais são os jogos de hoje do Paulistão 2022

As três divisões do Campeonato Paulista apresentam jogos neste sábado durante o período da tarde e também pela noite em uma programação no fim de semana entre a sétima e a oitava rodada. Todos os confrontos são válidos pela primeira fase.

Na primeira divisão, o Palmeiras entra em campo neste sábado depois de retornar de Abu Dhabi, onde disputou o Mundial de Clubes. Diante do Santo André, busca se manter em primeiro lugar no grupo C.

Enquanto isso, o Corinthians também disputa a rodada neste sábado diante do Botafogo. Com grande vantagem na classificação do grupo A, quer se manter assim até alcançar a classificação. Do outro lado, Guarani e Ponte Preta se enfrentam diante de São Bernardo e Ituano.

Na segunda e terceira divisão, as equipes de XV de Piracicaba, Oeste, Olimpia e Sertãozinho entram em campo. A seguir, confira todos os jogos de hoje no Paulistão.

Campeonato Paulista

Palmeiras x Santo André – 16h – HBO Max e Estádio TNT

Botafogo-SP x Corinthians – 18h30 – Premiere e Youtube Paulistão

Guarani x Ponte Preta – 20h30 – Premiere, HBO Max, Estádio TNT e TV Paulistão Play

São Bernardo x Ituano – 20h30 – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Primavera x Portuguesa Santista – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

São Caetano x Lemense – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

XV de Piracicaba x Oeste – 17h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A3

Olimpia x Comercial – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Nacional x Sertãozinho – 15h -Eleven Sports e TV Paulistão Play

Desportivo Brasil x Matonense – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

USAC x Capivariano – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

São José x Barretos – 16h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Noroeste x Marília – 16h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Quando vai ser as quartas de final do Paulista?

Contando com oito equipes, as quartas de final vão começar em 23 de março, quarta-feira, ainda sem horário e local definido pela Federação Paulista de Futebol.

Na primeira divisão, os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos avançam para a fase eliminatória onde, em partida única, se enfrentam para disputar a classificação no Paulista.

Depois, o vencedor avança para a semifinal onde também joga em partida única. Aí, a grande final será realizada em jogos de ida e volta, onde cada time tem a oportunidade de jogar em sua casa para contar com o apoio da torcida. O mando de campo será definido por quem tem a melhor campanha.

Onde assistir aos jogos do Paulistão?

Os jogos do Campeonato Paulista podem ser assistidos na Record, nos canais Premiere e nos streamings HBO Max, Estádio TNT, Paulistão Play e no Youtube de graça.

Na TV aberta, a Record é a dona dos direitos de transmissão, passando confrontos sempre às quartas e domingos no horário da noite e domingo para os estados do São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de graça.

Outras opções são no streaming através do HBO Max e Estádio TNT, da Rede Turner, também apenas para assinantes em todo o Brasil. Para ter acesso, basta entrar no site oficial de casa empresa, observar os planos e acompanhar o melhor para o seu bolso.

Por fim, o canal do Paulistão no Youtube passa um jogo por rodada de graça aos internautas de todo o Brasil para acompanharem como e onde quiserem

Confira o anúncio da Record sobre o Paulistão.

