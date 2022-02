Jogos do Paulistão hoje: programação e horários deste sábado (05/02)

Confrontos da primeira, segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista serão realizados neste sábado, 5 de fevereiro de 2022, entre a terceira e quarta rodada com transmissão de maneira online apenas. Dessa maneira, confira onde assistir cada um dos jogos do Paulistão hoje ao vivo.

Jogos do Paulistão hoje

A primeira, segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista na temporada apresenta dez jogos neste sábado, 5 de fevereiro de 2022, entre a terceira e a quarta rodada. Todos os confrontos tem transmissão online.

O duelo entre Novorizontino e Água Santa promete bagunçar ainda mais a classificação dos grupos pela primeira divisão, assim como o encontro de Ponte Preta e São Bernardo, onde são duas equipes que precisam do resultado na competição.

Pela segunda divisão, ou A2, o XV de Piracicaba recebe o Audax neste sábado, enquanto o São Caetano e Rio Claro disputam os três pontos.

Por fim, na terceira divisão, cinco confrontos prometem deixar a classificação da temporada ainda mais bagunçada com Nacional, Marília, Sertãozinho, São José e Desportivo Brasil em campo.

Dessa maneira, confira quais são os jogos do Paulistão hoje e onde assistir:

Campeonato Paulista

São Bernardo x Ponte Preta – 11h – Premiere e TV Paulistão Play

Água Santa x Novorizontino – 15h – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

São Caetano x Rio Claro – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

XV de Piracicaba x Audax – 17h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Oeste x Primavera – 19h -Eleven Sports e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A3

Sertãozinho x São José – 11h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Desportivo Brasil x Comercial – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Rio Preto x Comercial – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Olímpia x Noroeste – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Nacional x Marília – 15h -Eleven Sports e TV Paulistão Play

Como assistir aos jogos do Paulistão 2022?

Pela TV aberta, o canal da Record vai transmitir os jogos do Campeonato Paulista sempre às quartas e domingos, no horário programado da noite e a tarde respectivamente, para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Outra opção na televisão é o Premiere, pay-per-view da Rede Globo por assinatura, que transmite somente os confrontos que estão na programação.

Pelo streaming, a opção é o HBO Max Paulistão Play e Estádio TNT para quem gosta de acompanhar via online e até mesmo do próprio celular. Cada um tem o seu valor e, dessa maneira, podem ser assinados através do site ou até mesmo aplicativo para Android e iOS.

Por fim, o canal do Paulistão no Youtube também passa um jogo por rodada de graça em sua página para todos os internaturas.

