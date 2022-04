Jorge Wilstermann x Ayacucho: onde assistir e horário do jogo hoje (13/04)

Nesta quarta-feira, Jorge Wilstermann x Ayacucho se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Sul-Americana em 2022, no Estádio Félix Capriles, na Bolívia. Descubra todas as informações da partida e saiba onde assistir ao vivo.

Estão no grupo D as equipes de São Paulo, Everton, Jorge Wilstermann e Ayacucho.

Onde assistir Jorge Wilstermann x Ayacucho

O jogo entre Jorge Wilstermann e Ayacucho hoje vai passar na CONMEBOL TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol é quem vai transmitir o jogo com exclusividade da Sul-Americana. Nenhuma outra emissora disponibilizará as imagens.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Informações de onde assistir Jorge Wilstermann x Ayacucho hoje

Data: 13/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Félix Capriles, na Bolívia

Onde assistir: CONMEBOL TV

+ Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

Escalação do Jorge Wilstermann x Ayacucho

Escalação do Jorge Wilstermann: Escobar, Montero, Rodríguez, Echeverría, Machado, Villarroel, Vargas, Áñez, Sanguinetti, Serginho e Osorio

Escalação do Ayacucho: Gómez, Quina, Toledo, Hugo Alejandro, Morales, Parodi, Guidino, Barrios, Chávez, Techera e Royón

O time do Jorge Wilstermann entra em campo preparado para buscar a sua primeira vitória na Copa Sul-Americana em 2022. Na rodada de estreia, ficou no empate diante do Everton e, por isso, volta todas as atenções para o confronto de hoje. Jogando em casa, contará com a força da torcida em seu favor na casa cheia.

Enquanto isso, o Ayacucho jogou de igual para igual diante do São Paulo mas, nos minutos finais, acabou tomando o gol que resultou na vitória tricolor. Dessa maneira, o elenco precisa se recuperar e quem sabe atingir melhores desempenhos para jogar nesta noite, precisando da vitória se quiser reagir no grupo D.

Último jogo de Jorge Wilstermann e Ayacucho

As equipes de Jorge Wilstermann e Ayacucho nunca se enfrentaram em campo. Por isso, o confronto na Copa Sul-Americana desta quarta-feira vai representar o primeiro duelo entre os dois times.

No último fim de semana, o Jorge Wilstermann venceu o Bolívar pelo Campeonato Boliviano, enquanto o Ayacucho também vem de derrota para o Universitoario, pela rodada do Campeonato Peruano na temporada.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Jorge Wilstermann na Copa Sul-Americana.

