Juventude x Atlético-MG: onde vai passar o jogo do Galo hoje e escalação

Neste segunda-feira, 5 de maio, Juventude x Atlético-MG jogam na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Galo começa às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul. Veja como assistir.

Brasileirão – Onde assistir o jogo do Galo

A torcida do Galo e Juventude pode assistir o jogo pelo Sportv e Premiere ao vivo e com exclusividade. A partida começa às 20h.

Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Escalação do Atlético-MG e Juventude

O Juventude deve escalar Gustavo; Ewerthon, Abner (Wilker Ángel), Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean Carlos; Ênio e Gilberto.

O Atlético-MG chega no campo com Everson; Natanael, Igor Rabello (Rômulo), Vitor Hugo e Junior Alonso; Fausto Vera, Rubens, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony, e Cuello.

