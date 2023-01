Juventus SP x jogo do Fortaleza na Copinha hoje: onde assistir de graça - 10/01/2023

O Fortaleza precisa vencer nesta terça-feira se quiser brigar pela classificação até a próxima fase da Copinha. Diante da Juventus SP, o elenco cearense disputa a terceira e última rodada da fase de grupos às 13h (Horário de Brasília). O jogo do Fortaleza hoje vai ser no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao duelo.

Onde vai passar jogo do Fortaleza na Copinha hoje

O jogo do Fortaleza na Copinha hoje vai passar no Youtube às 13h (Horário de Brasília).

Sem qualquer transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao duelo da terceira rodada da Copinha através do canal do Paulistão no Youtube.

É de graça e o torcedor não precisa ser assinante ou se cadastrar no canal. Basta acessar a plataforma de vídeos no site oficial ou aplicativo no celular, tablet ou smartv.

Atenção torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: a transmissão tem início a partir do meio dia, horário local.

Data: Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo

TV: Sem transmissão

Online: Youtube

Classificação do grupo na Copinha 2023

O Remo está praticamente classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porém, precisa vencer o São Caetano nesta terça-feira para carimbar o seu passaporte como o líder do grupo 31.

Já a Juventus terá apenas que empatar para se garantir na segunda posição. Se vencer, pode brigar pela liderança mas se perder aí estará fora da competição. O São Caetano corre por fora, mas está praticamente desclassificado.

GRUPO 31

1 Remo - 6 pontos

2 Juventus - 3 pontos

3 Fortaleza - 1 ponto

4 São Caetano - 1 ponto

O Fortaleza perdeu para o Remo na rodada de estreia, mas empatou com o São Caetano na segunda rodada da Copinha no último sábado no mês de janeiro. Com apenas 1 ponto, o elenco cearense tem que vencer o time paulista se quiser brigar pela vaga na segunda fase.

Do outro lado, a Juventus está em uma melhor situação. Com 3 pontos na segunda posição do grupo 31, precisa de um empate para se garantir em segundo lugar. Caso vença, ai precisa torcer por tropeço do Remo, além de descontar também o saldo de gols com o adversário do Pará.

Quem o Fortaleza vai pegar na segunda fase?

Se avançar para a segunda fase, o Fortaleza pode jogar contra o Juventude, XV de Piracicaba, Alecim e Nacional, do grupo 32, na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Tudo vai depender da classificação final ao fim da terceira e última rodada da competição. O primeiro lugar no grupo 31, do Fortaleza, vai jogar contra o segundo do grupo 32. Caso contrário, é o líder do outro grupo que enfrenta o vencedor do grupo do Fortaleza.

A final da Copinha está agendada para 25 de janeiro de 2023, o dia do aniversário da cidade de São Paulo.

