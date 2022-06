Kosovo x Irlanda do Norte: horário da Liga das Nações HOJE (09/06)

A bola vai rolar nesta quinta-feira, 9 de junho, entre as seleções de Kosovo x Irlanda do Norte pela terceira rodada da Liga das Nações entre a terceira divisão. A partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Pristina City, na cidade de Pristina, descubra onde assistir e todas as informações da partida.

Onde assistir Kosovo x Irlanda do Norte hoje?

O jogo entre Kosovo e Irlanda do Norte hoje será transmitido apenas no Globoplay e Canais Globo ao vivo.

Sem transmissão na TV, a partida desta quinta-feira na Liga das Nações será transmitida apenas entre as plataformas do Canais Globo e Globo Play, tanto pelo site como nos aplicativos.

Pelo computador, o torcedor deve acessar os sites (www.globoplay.globo.com) ou do canais Globo (www.canaisglobo.globo.com) para curtir ao vivo. Se preferir, tem a opção também de ver através do celular ou tablet.

Informações do jogo de Kosovo e Irlanda do Norte hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Pristina City, na cidade de Pristina, em Kosovo

Arbitragem: Jakob Kehlet

Onde assistir: GloboPlay e Canais Globo

Kosovo e Irlanda do Norte na Liga das Nações

Com uma vitória e outra derrota, a seleção de Kosovo entra em campo para brigar pela liderança do grupo dois na Liga C da competição internacional. Na vice-liderança com 3 pontos, o elenco de Pristina espera contar com o apoio dos torcedores para se garantir no duelo.

Do outro lado, a Irlanda do Norte pontuou apenas um empate na competição até aqui, aparecendo em 3º lugar com também uma derrota. Para lutar pela parte de cima da tabela, o elenco promete dar o seu melhor e driblar as dificuldades para ser o melhor em campo.

Escalação de Kosovo: Samir Ujkani; Kastrati, Rrahmani, Kryeziu, Dresevic; Loshaj, Fazliji, Zhegrova, Zeneli, Rashica; Muriqi. Técnico: Alain Giresse

Escalação da Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Lane, Brown, Evans, McNair; Saville, Charles, Davis, Whyte, McGinn; Lafferty. Técnico: Ian Baraclough

Palpites Kosovo x Irlanda do Norte

O confronto da terceira rodada entre Kosovo e Irlanda do Norte promete ser equilibrado dentro de campo.

São duas seleções com grandes jogadores, incluindo conhecidos do futebol europeu, em busca de levarem as suas equipes do coração até o estrelato. Por esse motivo, o jogo desta quinta não tem favorito.

Kosovo tem a vantagem de contar com a sua torcida em peso, mas ainda pode ter problemas diante de uma forte Irlanda do Norte.