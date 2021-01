Alavés x Sevilla: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (19/01)

Alavés e Sevilla entram em campo nesta terça-feira (19), às 17h30, pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de Mendizorroza. Enquanto uma equipe briga na parte de cima da tabela de classificação, a outra luta para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Alavés x Sevilla: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h30 (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Alavés x Sevilla

A principal baixa no elenco do Alavés é Rodríguez, expulso na última partida do Campeonato Espanhol.

Provável Alavés: Pacheco; Navarro, Duarte, Lejeune, Laguardia; Peleteiro, Pina, Battaglia, Rioja; Deyverson, Joselu.

Ademais, ao time do Sevilla, o brasileiro Diego Carlos testou positivo para covid-19 e por isso está afastado do plantel por tempo indeterminado.

Provável Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Rekik, Acuna; Jordan, Fernando, Torres; En-Nesyri, Suso, Ocampos.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, outros dois jogos também acontecem nesta terça-feira (19) pelo Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Real Valladolid x Elche – 15h – Fox Sports

Cádiz x Levante – 15h – Fox Premium

Getafe x Huesca – Quarta-feira – 15h

Betis x Celta de Vigo – Quarta-feira – 17h

Villarreal x Granada – Quarta-feira – 17h30

Valencia x Osasuna – Quinta-feira – 15h

Eibar x Atlético de Madrid – Quinta-feira – 17h30

Como estão as equipes nesta temporada?

O Alavés aparece em 16º lugar, com dezoito pontos. Se não vencer o confronto de hoje e não somar pontos nas próximas rodadas, a equipe pode ocupar a zona da degola e correr o risco de ser rebaixada para a divisão inferior. Dessa maneira, possui quatro vitórias, seis empates e oito derrotas.

Enquanto isso, o Sevilla está em 6º contabilizando trinta pontos. Se garantir os três pontos, dorme em 4º lugar, próximo dos três primeiros com a diferença de apenas um ponto diante ao Barcelona, em terceiro lugar. Por fim, pelas oitavas da Champions, vai jogar contra o Borussia Dortmund.