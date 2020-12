Athletic Bilbao x Huesca: onde assistir e escalações (18/12)

Abrindo a décima quarta rodada do Campeonato Espanhol, Athletic Bilbao e Huesca se enfrentam nesta sexta-feira (18), no Estádio San Mamés, às 17h. Ambas as equipes buscam escapar da zona de rebaixamento. Mas, para isso, precisam vencer em campo. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Athletic Bilbao x Huesca?

A partida entre Athletic Bilbao e Huesca possui transmissão do Fox Premium, às 17h (Horário de Brasília).

Equipes querem subir na tabela de classificação

Em 13º, com catorze pontos, o Bilbao quer, além de retomar o bom desempenho em campo, espantar de vez o fantasma da degola de seu caminho no campeonato, principalmente porque, se vencer, dorme na 9ª posição. Sendo assim, venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu sete, mas com um jogo a menos na conta.

Por outro lado, o Huesca está na zona de rebaixamento, em 19º, com onze pontos. Ganhando hoje, está fora de perigo. Assim, a equipe tem uma vitória, oito empates e quatro derrotas.

Possíveis escalações de Athletic Bilbao x Huesca

Raúl Garcia, expulso na partida contra o Real Madrid, e Yeray Álvarez, cumprem suspensão.

Provável Bilbao: Simon; Capa, Yeray, Martinez, Yuri; Vesga (Vencedor), Dani Garcia; Berenguer, Muniain, Williams; Villalibre.

SQUAD LIST I The 2️⃣3️⃣ lions called up for tomorrow night's match against @SDHuesca at San Mamés.#AthleticHuesca #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/vIS30QICI2 — Athletic Club (@Athletic_en) December 17, 2020

Entretanto, no time visitante, Luisinho, Sandro Ramírez e Antonio Valera não viajaram com o elenco por não estarem em condições de jogar.

Provável Huesca: Fernández; Pablo Maffeo, Siovas, Pulido, Galan; Mosquera, Rico, Borja Garcia; Ferreiro, Okazaki, Ontiveros.

CONVOCATORIA 👥 | La SD Huesca viaja ya a la capital vizcaína con 2⃣3⃣ efectivos, listos para la cita de mañana en la 14ª jornada de #LaLigaSantander ¡Vamos a por la victoria en San Mamés, afición! 🙌#AthleticHuescahttps://t.co/hWK8hbLz4D — SD Huesca (@SDHuesca) December 17, 2020

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Ademais, a décima quarta rodada tem início nesta sexta (18), com todos os times em campo, seguindo até o domingo (20).

Sábado:

Atlético de Madrid x Elche – 10h

Barcelona x Valencia – 12h15

Levante x Real Sociedad – 14h30

Osasuna x Villarreal – 14h30

Sevilla x Real Valladolid – 17h

Domingo:

Celta de Vigo x Alavés – 10h

Granada x Betis – 12h15

Cádiz x Getafe – 14h30

Eibar x Real Madrid – 17h