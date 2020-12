Atlético de Madrid x Getafe (30/12): onde assistir e possívei escalações

Atlético de Madrid e Getafe se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 15h15, pela décima sexta rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Wanda Metropolitano. Com a mesma pontuação que o Real Madrid mas com vantagem no saldo de gols, o Atléti precisa da vitória para continuar liderando a competição. Então, saiba onde assistir.

Atlético de Madrid x Getafe: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 15h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Atlético de Madrid está em primeiro lugar da tabela, com trinta e dois pontos. O problema é que seu grande rival, o Real Madrid, também possui o mesmo número de pontos, e almeja a liderança tanto quanto o time de Luis Suárez. Se ganhar este confronto, continua na posição, já que possui um maior saldo de gols. Por fim, vai enfrentar o Chelsea nas oitavas da Champions League

Enquanto isso, o Getafe vive uma situação diferente. Em 13º, com dezessete pontos na conta, o principal objetivo agora é pontuar e assim se afastar cada vez mais da parte de baixo do campeonato. Superando o Atléti, pula para o 9º lugar.

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Getafe

Do lado da casa, Simeone não pode mais contar com Diego Costa no plantel. Segundo o site oficial do clube, o jogador, por motivos pessoais, pediu para sair. João Felix deve estar de volta neste jogo depois de perder a última rodada.

Provável Atléti: Oblak; Lodi, Savic, Hermoso, Felipe; Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; João Felix, Correa, Suarez.

O time visitante não apresenta praticamente nenhum jogador lesionado. Mas, por outro lado, tem três suspensos, sendo eles Nyom, Suárez e Cabaco.

Provável Getafe: Yanez; Dakonam, Etxeita, Rodríguez, Olivera; Timor, Hernández, Arambarri; Maksimovic, Cucurella, Unal.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sexta rodada também traz outros nove jogos durante a semana. Assim, confira todos os jogos de hoje.

Sevilla 2 x 0 Villarreal

Barcelona 1 x 1 Eibar

Levante 4 x 3 Betis

Cádiz 0 x 0 Real Valladolid

Granada x Valencia – 13h

Celta de Vigo x Huesca – 15h15

Elche x Real Madrid – 17h30

Ath. Bilbao x Real Sociedad – Quinta-feira – 10h

Osasuna x Alavés – Quinta-feira – 12h15