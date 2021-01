Atlético de Madrid x Sevilla: onde assistir e prováveis escalações (12/01)

O Atlético de Madrid recebe nesta terça-feira (12), no Estádio Wanda Metropolitano, às 17h30, o Sevilla, em partida atrasada pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Em primeiro lugar na tabela, a equipe de Diego Simeone pretende aumentar a vantagem em pontos nesta rodada. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Atlético de Madrid x Sevilla: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h30 (Horário de Brasília).

Atlético quer aumentar a distância na liderança

Em uma temporada inegavelmente excepcional, o Atlético de Madrid aparece em primeiro lugar na classificação do Espanhol, com trinta e oito pontos. Em princípio, a diferença com o Real Madrid, vice-líder, é de apenas um ponto. Portanto se vencer este confronto, abre quatro de vantagem. Por fim, enfrenta o Chelsea nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Sevilla também faz um bom campeonato, ocupando o 6º lugar da tabela. Garantindo os três pontos – o que não vai ser fácil – dorme em 4º lugar do campeonato, com trinta e três pontos, ultrapassando o Villarreal. Então, pelas oitavas da Champions, vai jogar contra o Borussia Dortmund.

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Sevilla

Depois de ficar sem jogar no último fim de semana, Diego Simeone não tem com o que se preocupar nesta rodada. No ataque, João Felix e Luís Suarez devem estar presentes, sendo as principais peças no elenco.

Provável Atléti: Oblak; Savic, Hermoso, Felipe; Llorente, Koke, Trippier, Carrasco; João Felix, Lemar, Suarez.

Para este confronto, as ausências para o treinador Julen Lopetegui, técnico do Sevilla, são Vaclík, Gnagnon, Escudero e Carlos Fernández, informou o site oficial do clube.

Provável Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Torres; En-Nesyri, Suso, Ocampos.

