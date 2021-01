Atlético de Madrid x Valencia: onde assistir e escalações do jogo (24/01)

Líder do Campeonato Espanhol com folga, o Atlético de Madrid recebe o Valencia no Estádio Wanda Metropolitano neste domingo (24), às 17h, pela 20ª rodada. Se vencer, o time comandado por Diego Simeone vai para quarenta e sete, ou seja, aumentando a vantagem para sete pontos. Então, saiba onde assistir.

Atlético de Madrid x Valencia: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Valencia

Ao Atleti, o zagueiro Hermoso segue em recuperação depois de machucar-se na partida contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol. Ao restante do plantel, todos estão disponíveis para jogar.

Possível Atléti: Oblak; Savic, Felipe, Gimenez; Llorente, Koke, Trippier, Carrasco, Lemar; João Felix, Suarez.

Daniel Wass cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e por isso não pode ser escalado pelo Valencia. Ademais, nenhum outro jogador apresenta problemas para o time visitante.

Possível Valencia: Domenech; Paulista, Correia, Diakhaby, Gayá; Soler, Racic; Cheryshev, Jason; Lee, Gómez.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Além disso, o domingo também apresenta outros três jogos pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Levante 2 x 2 Real Valladolid

Huesca 0 x 0 Villarreal

Sevilla 3 x 0 Cádiz

Real Sociedad 2 x 2 Betis

Alavés 1 x 4 Real Madrid

Osasuna x Granada – 10h

Elche x Barcelona – 12h15

Celta de Vigo – 14h30

Ath. Bilbao x Getafe – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em primeiro lugar do Campeonato Espanhol com quarenta e quatro pontos, o Atlético de Madrid entra em campo neste domingo com o propósito de garantir ainda mais vantagem no topo. Dessa maneira, a diferença com o vice-líder, Real Madrid, aumenta para sete pontos, chegando cada vez mais perto do título. Por fim, enfrenta o Chelsea nas oitavas da Champions League.

Do outro lado, o Valencia precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Em 14º lugar com vinte pontos, o time não vem bem no torneio. Além disso, além de vencer, precisa também contar com tropeço de seus adversários de tabela.