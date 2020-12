Barcelona x Eibar: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (29/12)

O Barcelona recebe o Eibar nesta terça-feira (29), às 15h15, no Camp Nou, pela décima sexta rodada do Campeonato Espanhol. A equipe entra em campo pela última vez no ano sem Lionel Messi, que realiza tratamento no tornozelo direito. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Barcelona x Eibar: onde assistir?

A partida entre Barcelona e Eibar possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 15h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 5º lugar, com vinte e quatro pontos, a equipe da Catalunha conta com o resultado para subir na tabela. Se vencer, dorme em terceiro lugar. Mas, precisa contar com tropeço do Villarreal. Ao todo, contabiliza sete vitórias, três empates e quatro derrotas, mas com dois jogos a menos. Por fim, nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o PSG.

Em 17º, com quinze pontos, a equipe visitante tem como principal objetivo na rodada escapar da zona de rebaixamento. Ganhando, sobe para 11º, com dezoito. Dessa maneira, venceu três jogos, empatou seis e perdeu também seis.

Possíveis escalações de Barcelona x Eibar

Koeman, treinador do Barcelona, não terá Lionel Messi no plantel, já que realiza tratamento em seu tornozelo direito, informou o site oficial do clube. Ademais, Sergi Roberto, Piqué, Ansu Fati e Dembele seguem indisponíveis.

Alba também está fora por suspensão. Firpo deve estar em campo em sua posição.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Pedri; Coutinho, Braithwaite, Griezmann.

A equipe visitante possui uma vasta lista de desfalques para o jogo de hoje. Entre eles, os jogadores Arbilla, Rodrigues, Bryan Gil, Cote Valdés e Correa.

Provável Eibar: Dmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas, Padilla; Exposito, Álvarez; Inui, León, Kike, Casín.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sexta rodada traz outros nove jogos durante a semana. Assim, confira todos os jogos de hoje.

Sevilla x Villarreal – 13h

Levante x Betis – 17h30

Cádiz x Real Valladolid – 17h30

Granada x Valencia – Quarta-feira – 13h

Atlético de Madrid x Getafe – Quarta-feira – 15h15

Celta de Vigo x Huesca – Quarta-feira – 15h15

Elche x Real Madrid – Quarta-feira – 17h30

Ath. Bilbao x Real Sociedad – Quinta-feira – 10h

Osasuna x Alavés – Quinta-feira – 12h15