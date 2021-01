Betis x Sevilla: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (02/01)

Betis e Sevilla protagonizam o dérbi da Andaluzia, o clássico entre times da cidade de Sevilha, neste sábado (02), às 12h15, pela décima sétima rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Benito Villamarín. Na parte de cima da tabela, a equipe visitante segue viva na disputa pela liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Betis x Sevilla: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 10º, o Betis conta com dezenove pontos. Se vencer este confronto, pula uma posição na tabela, indo para vinte e dois. Dessa maneira, o principal intuito da equipe é conquistar uma vaga em competições como a Liga Europa.

Enquanto isso, o Sevilla cresce cada vez mais no campeonato. Em 4º lugar, com vinte e seis, o time tem a chance de se igualar com o terceiro colocado, o Real Sociedad, em pontos. Entretanto, perde no saldo de gols e por isso não avança na classificação. Por fim, enfrenta o Borussia Dortmund na Champions.

Possíveis escalações de Betis x Sevilla

A equipe anfitriã possui importantes baixas para o clássico. Joaquín, Guardado e Montoya testaram positivo para covid-19 e por isso estão cumprindo isolamento. Além disso, Camarasa, Dani Martin, Tello, Álex Moreno e Bartra sequer aparecem no plantel de convocados.

Provável Betis: Robles; González, Ruiz, Emerson, Mandi; Laínez, Rodriguez; Ruibal, Fekir; Canales, Juanmi.

Ao técnico Julen Lopetegui, Vaclík e Escudero continuam sendo baixas. Entretanto, Fernando cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e não pode jogar.

Provável Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Jordan,Rakitic, Gudelj; Ocampos, Suso, En-Nesyri.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sétima rodada também traz outros nove jogos. Assim, confira todos os jogos de hoje.

Villarreal x Levante – 10h

Getafe x Real Valladolid – 14h30

Real Madrid x Celta de Vigo – 17h

Ath. Bilbao x Elche – Domingo – 10h

Alavés x Atlético de Madrid – Domingo – 12h15

Eibar x Granada – Domingo – 14h30

Real Sociedade x Osasuna – Domingo – 14h30

Huesca x Barcelona – Domingo – 17h

Valencia x Cádiz – Segunda – 17h