Cádiz x Barcelona: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (05/12)

O Cádiz recebe neste sábado (05), às 17h, o Barcelona, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, no Estadio Ramón de Carranza. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Apenas um ponto separa as equipes na tabela da La Liga. Com quinze pontos, o Cádiz precisa vencer para subir na classificação. Já o Barcelona, com dois jogos a menos, quer reverter o quadro e alcançar as primeiras posições.

Cádiz x Barcelona: onde assistir?

A partida entre Cádiz e Barcelona possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Com quinze pontos, o time anfitrião está em 6º lugar. Dessa maneira, possui quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. Se vencer, pula para a quarta posição, mas precisa contar com tropeços das outras equipes.

Enquanto isso, o Barcelona aparece em 7º, logo atrás do rival, com catorze pontos. Assim, venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu três, mas possui dois jogos a menos.

Na Champions League, já está classificado. Em primeiro lugar, com quinze pontos pelo grupo G, a equipe catalã vai disputar a liderança na última rodada com a Juventus, também classificada.

Possíveis escalações de Cádiz x Barcelona

Do lado da casa, Juan Cala e Jose Mari não podem atuar pois estão lesionados.

Provável Cádiz: Ledesma; Carcelen, Fali, Mauro, Espino; Alex, Fernandez, Jonsson; Salvi, Negredo, Sanchez.

Diferente da partida pela Champions League durante a semana, o plantel do Barcelona está completo.

Araujo está de volta, mas Umtiti, Piqué, Sergi Roberto e Ansu Fati continuam fora.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Messi, Griezmann, Pedri; Braithwaite.

The squad for #CadizBarça 1 ter Stegen

2 Dest

4 R Araujo

5 Sergio

6 Aleñá

7 Griezmann

8 Pjanić

9 Braithwaite

10 Messi

11 O Dembélé

12 Riqui Puig

13 Neto

14 Coutinho

15 Lenglet

16 Pedri

17 Trincão

18 Jordi Alba

21 F de Jong

24 Junior

26 Iñaki Peña

28 O Mingueza — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 4, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Além deste confronto, outros nove jogos também acontecem neste fim de semana. Ademais, saiba onde assistir.

Ath. Bilbao 0 x 2 Celta de Vigo

Levante x Getafe – 10h – Fox Premium

Sevilla x Real Madrid – 12h15 – ESPN Brasil

Atlético de Madrid x Real Valladolid – 14h30 – Fox Sports

Granada x Huesca – Domingo – 10h

Osasuna x Betis – Domingo – 12h15

Villarreal x Elche – Domingo – 14h30

Alavés x Real Sociedad – Domingo – 17h

Elbar x Valencia – Segunda – 17h