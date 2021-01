Celta de Vigo x Eibar: onde assistir e escalações do jogo (24/01)

Celta de Vigo e Eibar entram em campo neste domingo (24), às 14h30, no Estádio de Balaídos, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Celta de Vigo x Eibar: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Celta de Vigo x Eibar

O Celta não pode contar com Sergio Álvarez e Juncá, ambos lesionados. Já Denis Suárez cumpre suspensão nesta rodada e não pode ser escalado. David Costas e Jorge Sáenz não estão na lista mas o craque do time, o atacante Iago Aspas, foi convocado pela primeira vez desde que se recuperou da lesão.

Possível Celta de Vigo: Blanco; Martin, Murillo, Araújo, Mallo; Tapia, Béltran, Mendez, Nolito; Mor, Santi Mina.

Para o time do Eibar, Arbilla cumpre suspensão e por isso não pode ser convocado para este jogo. Entretanto, Kevin Rodrigues também é desfalque ao time visitante. O zagueiro não treinou nos últimos dias por desconforto muscular.

Possível Eibar: Dmitrovic; Valdés, Oliveira, Bigas, Pozo; Sergio Álvarez, Diop; Inui, Muto, Exposito; Kike.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Além disso, o domingo também apresenta outros três jogos pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Levante 2 x 2 Real Valladolid

Huesca 0 x 0 Villarreal

Sevilla 3 x 0 Cádiz

Real Sociedad 2 x 2 Betis

Alavés 1 x 4 Real Madrid

Osasuna x Granada – 10h

Elche x Barcelona – 12h15

Atlético de Madrid x Valencia – 17h

Ath. Bilbao x Getafe – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Celta conseguiu escapar do rebaixamento com a chegada do técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional, mas nas últimas rodadas sem o principal jogador do ataque, Iago Aspas, tem sofrido bastante em campo. Em 12º lugar com vinte e três pontos, o Celta de Vigo entra em campo precisando da vitória para dar um salto na tabela.

Já o Eibar está em 16ª posição com dezenove. Dessa maneira, venceu quatro jogos, empatou sete e perdeu oito. Para conseguir afastar completamente o fantasma da degola, precisa garantir os três pontos neste confronto e torcer também por tropeços de seus adversários.