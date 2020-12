Elche x Real Madrid (30/12): onde assistir ao jogo do Espanhol

Valendo a liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita nesta quarta-feira (30), às 17h30, o Elche, no Estádio Manuel Martínez Valero, pela décima sexta rodada. Empatado em número de pontos com o Atlético de Madrid, uma vitória coloca o time merengue na primeira posição da tabela. Entretanto, precisa torcer por um tropeço do rival diante do Getafe. Ademais, saiba onde assistir.

Elche x Real Madrid: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Próximo da zona de rebaixamento, em 17º, marcando quinze pontos, a equipe da casa precisa vencer para se afastar do perigo. Se perder, precisa ter a ajudinha de seus adversários que também estão na degola.

Dividindo a liderança com o Atlético de Madrid, esta rodada pode definir o futuro de ambas as equipes. Com trinta e dois pontos, se vencer hoje e o rival perder diante do Getafe, o Real termina o ano em primeiro lugar, com trinta e cinco. Por fim, enfrenta a Atalanta nas oitavas da Champions

Possíveis escalações de Elche x Real Madrid

Não existem novas lesões ao time anfitrião. Apenas Diego González e Mfulu são dúvidas para o treinador do Elche, Jesús Muñoz, já que não apareceram no plantel da rodada passada. Portanto é provável que o técnico repita a escalação do jogo anterior.

Provável Elche: Badía; Barragán, Gonzalo, Dani Calvo, Sánchez; Marcone, Fernandez, Morente, Fidel, Rigoni; Boyé.

Depois de ficar de fora no último jogo por mal estar, Modrid está novamente disponível para o técnico Zidane. Entretanto, Rodrygo segue fora por lesão.

Provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sexta rodada também traz outros nove jogos durante a semana. Assim, confira todos os jogos de hoje.

Sevilla 2 x 0 Villarreal

Barcelona 1 x 1 Eibar

Levante 4 x 3 Betis

Cádiz 0 x 0 Real Valladolid

Granada x Valencia – 13h

Atlético de Madrid x Getafe – 15h15

Celta de Vigo x Huesca – 15h15

Ath. Bilbao x Real Sociedad – Quinta-feira – 10h

Osasuna x Alavés – Quinta-feira – 12h15